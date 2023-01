Elon Musk verbreekt wereldrecord door enorm veel geld te verliezen

Miljardair Elon Musk heeft een opvallend wereldrecord verbroken door vorig jaar een ongekend bedrag van 165 miljard dollar (155 miljard euro) te verliezen. Volgens het Guinness book of World Records is het de grootste daling in privévermogen ooit.



Dat meldt de organisatie, die allerlei verschillende wereldrecords bijhoudt, in een blog op de website. Tussen november 2021 en afgelopen december raakte Tesla-oprichter, SpaceX-baas en Twitter-eigenaar Elon Musk het bedrag kwijt.



Schattingen over hoeveel Musk precies waard is, lopen uiteen. Tijdschrift Forbes schat zijn vermogen op dit moment nog op 178 miljard dollar (165 miljard euro). Verreweg het grootste deel van dat geld zit in aandelen, die momenteel een lage waarde hebben.



Mocht het zo zijn dat de aandelen weer in waarde stijgen, gaat ook het vermogen van de miljardair weer omhoog, meldt Guinness book of World Records. Met zijn snel dalende vermogen verbreekt Musk het wereldrecord dat in 2000 werd gevestigd door tech-investeerder Masayoshi Son. Die Japanner verloor in korte tijd 58,6 miljard dollar.



Musk kocht dit najaar het sociale medium Twitter voor een bedrag van 44 miljard dollar. Investeerders vrezen dat hij sinds die koop niet genoeg aandacht meer geeft aan Tesla. De aandelen van de autofabrikant verloren vorig jaar zo'n 65 procent van hun waarde en er werden 'slechts' zo'n 1,3 miljoen auto's geleverd, veel minder dan vooraf gehoopt.



Sinds vorige maand is Musk ook niet langer de rijkste man ter wereld. Hij is ingehaald door Bernard Arnault, de topman van het Franse bedrijf waar ook Louis Vuitton onder valt.

Reacties

13-01-2023 23:10:09 vaughn

Senior lid

WMRindex: 312

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Het is niet zo dat Musk in een vrachtauto reed vol met muntgeld en het zo het record heeft behaald door een verkeerd hendeltje over te halen. Het gaat om een fictief en speculatief vermogen, heb geen medelijden met Musk, hij heeft nog 100+ miljard over.

