Puur natuur: koe Lotje 69 zet haar dertiende kalf op de wereld

Het is een bijzonder geval: Lotje 69 zette afgelopen maandag haar dertiende kalf op de wereld. “En dat binnen 15 jaar”, zegt eigenaar Johannes Post. “We hadden niet verwacht dat we dit zouden meemaken, want wij werken niet op productie. Het is allemaal puur natuur.”



Normaliter is een koe zo’n twee jaar oud als het kalveren begint. “Maar deze al met een jaar en negen maanden”, zegt Post. “En een koe stopt gemiddeld na zo’n zes à zeven jaar, sommige koeien stoppen na twee jaar al, dus dit is echt wel een uitzondering.”



Lotje 69 en haar kalf zijn nu de oudste en de jongste koe op de boerderij van de familie Post. Lotje 69 is bijna 15 jaar oud. “Het is bijzonder dat ze zo vruchtbaar is. Ik denk ook niet dat het het laatste kalf is, maar dat is een verrassing. Het is levende have, maar dat deze koe nou nog zo vitaal is, dat schrijf ik toe aan het natuurlijke werken dat we hier doen. We zijn ervan overtuigd dat je rustig met de natuur moet werken en dat je het niet moet opjagen.”



Toch maakt de familie Post zich ook zorgen. “Heeft deze natuur nog toekomst in Zwartewaterland of laten we ons door Den Haag leiden en geven we elkaar geen ruimte meer?”, vraagt de boer zich af. “Volgens het stikstofkaartje moet hier 70 procent reductie plaatsvinden en dat betekent einde verhaal. Maar we hebben vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt. Dat is een hele geruststelling.”

Reacties

13-01-2023 10:18:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.775

OTindex: 28.114

Zoek de overeenkomst tussen een koe en een Pakistaanse man

13-01-2023 11:03:45 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.854

OTindex: 7.879

Want overeenkomsten zijn er weinig. Een Pakistaanse man is niet heilig en ook geen vrouw. @Emmo : Beter gezegd, zoek de verschillen.Want overeenkomsten zijn er weinig. Een Pakistaanse man is niet heilig en ook geen vrouw.

13-01-2023 11:16:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.775

OTindex: 28.114

@GroteMop1983 : Een koe is ook niet heilig, hoewel over de heiligheid van de Pakistaanse man de meningen verschillen. De man zelf zal daar andere ideeën over hebben dan jij of ik

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: