Drentse zakenman koopt kerken op, want hij verwacht een geloofsopleving rond 2060

De kerken lopen al decennialang leeg en dus zijn vele christelijke gebedshuizen omgebouwd tot café, concertzaal, boekenwinkel, sushirestaurant of woning. Wim Annen uit Hoogeveen wil niet dat toekomstige gelovigen achter het net vissen en koopt daarom leegstaande kerken op.



Van de 7110 kerkgebouwen die Nederland rijk is, hebben inmiddels meer dan 1500 een andere bestemming gekregen. Ook zijn er in de afgelopen jaren honderden kerken gesloopt omdat de gelovigen wegbleven. Toch denkt de 75-jarige zakenman dat er een geloofsrevival aan zit te komen.



“Dat kerken verdwijnen in Nederland vind ik een groot probleem”, legt Annen bij RTV Drenthe uit. “We zien nu dat er minder kerkgangers zijn, maar ik denk oprecht dat dat over dertig of veertig jaar weer toeneemt. Ik moet er niet aan denken dat een mooie kerk wordt omgedoopt tot woningcomplex of restaurant”, zegt hij.



Hij heeft inmiddels vier kerken aangekocht: de hervormde kerk in Pesse, de Baptistenkerk in Doetinchem, de katholieke kerk in Meddo en de gereformeerde kerk in Zuidwolde. Alle kerken krijgen een sociaal-maatschappelijke invulling. “Voorwaarde is dat er bijeenkomsten kunnen worden gehouden, maar ook rouw- en trouwdiensten. Daar zijn de gebouwen in eerste instantie ook voor bedoeld”, legt Annen uit. “Ook zijn de locaties geschikt voor toneelstukken. Het is mooi als de ruimte op meerdere manieren gebruikt kan worden.”



De Hoogevener wil zijn kerkcollectie nog stevig uitbreiden: “Ik heb er nog een flink aantal op het oog. Ik aas niet op een specifiek aantal. Mochten het er uiteindelijk dertig zijn, dan vind ik dat prima.”

