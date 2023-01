Valse winactie met 'massief' gouden blikjes komt Britse bierbrouwer duur te staan

Een Willy Wonka-achtige actie komt een Schotse bierbrouwer duur te staan. BrewDog beloofde dat er vijftig massief gouden blikjes bier in verpakkingen waren verstopt ter waarde van honderdduizenden euro’s. De winnaars vonden alleen blikjes die met goud verguld waren. Daarop stapten zij naar de rechter, waarna zij alsnog een flinke compensatie ontvingen.

Brewdog-topman James Watt heeft naar eigen zeggen een half miljoen pond (zo'n 565.000 euro) uitgetrokken voor een schikking met de schatzoekers.



Watt was degene die via LinkedIn de leugen verspreidde dat de blikjes van massief goud waren. "Ik was in de veronderstelling dat dit echt zo was", legt hij uit in gesprek met The Guardian.



Een massief gouden blikje bier zou volgens de Britse reclamewaakhond zo'n 410.000 euro waard zijn. Enkele schatzoekers daagden het bedrijf dan ook voor de rechter vanwege deze misleidende actie. Die gaf hen gelijk. BrewDog moet in de toekomst zulke "teleurstellende" winacties voorkomen.



Daar bleef het niet bij. Het bedrijf werd op sociale media massaal door het slijk gehaald. Daarop trok Watt het boetekleed aan. "Ik beken dat de actie misleidend en oneerlijk was. Ik had voorzichtiger moeten zijn."



Watt was bereid om 2,5 jaar aan salaris over te maken naar de schatzoekers. Hij gaf de winnaars de optie om hun blikjes in te ruilen voor de door BrewDog geschatte waarde: zo'n 17.000 euro. Dat kostte hem dus ruim 565.000 euro. De BrewDog-topman zou inmiddels veertig van de vijftig blikjes in handen hebben.

