Nederlandse jongen (9) per ongeluk door moeder vergeten op Duits tankstation

Een Nederlandse jongen van 9 jaar is zaterdagochtend per ongeluk door zijn moeder achtergelaten op een tankstation langs de A3 in het Duitse Wiesbaden, in de buurt van Frankfurt. Na ongeveer twee uur zoeken lukte het de politie om de jongen met zijn moeder te herenigen, meldt de Duitse politie.



De lokale politie kreeg even na 08.30 uur een melding van een ronddwalende jongen op het tankstation. Met behulp van Nederlanders die daar ook in de buurt waren, kon de jongen aan de politie uitleggen dat hij naar het toilet was gegaan terwijl zijn moeder ging tanken en betalen. Toen hij terugkwam, was zijn moeder weggereden.



De jongen werd naar het politiebureau gebracht en agenten gingen op zoek naar de auto van zijn moeder langs de A3. De tante van de jongen meldde zich uiteindelijk via de Nederlandse politie bij de snelwegpolitie van Wiesbaden. Blijkbaar had ze haar zus intussen ingelicht. Rond 11.00 uur kon het kind vervolgens worden overgedragen aan de moeder. De vrouw was volgens de politie ‘zichtbaar opgelucht’.

