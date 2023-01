12-01-2023 10:18:21

Daar ben ik het wel mee eensWij hebben nu ook weer een Mechelaar en die is best slim.Wij hebben camera's op buiten gericht.En binnen een monitor met 4 beelden erop.Je ziet bv iemand van rechts komen aanlopen en dan loopt die langs het huis en op een ander beeld zie je diegene doorlopen.Onze Mechelaar volgt dat helemaal via de beelden