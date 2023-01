Rolls-Royce verkoopt recordaantal automobielen

Rolls-Royce heeft vorig jaar een recordaantal auto’s verkocht. Voor het eerst in zijn 118-jarige geschiedenis kwam het bedrijf met 6021 autoverkopen boven de grens van 6000 uit. Daarmee verkocht Roll-Royce 8 procent meer auto’s dan in 2021.



Niet alleen het aantal verkochte auto's steeg. Klanten die een op maat gemaakte Rolls-Royce wilden, gaven ook meer uit. Gemiddeld spendeerden zij zo'n half miljoen euro aan een nieuwe wagen. Met name uit het Midden-Oosten, waar Rolls-Royce in Dubai vorig jaar een lokaal kantoor opende, kwam veel vraag naar deze maatwerkdienst.



Ook in Amerika kende Rolls-Royce "een aanzienlijke groei", maar concrete cijfers geeft de autobouwer niet. Ook in Europa en de regio Azië-Pacific zag het bedrijf de omzet naar eigen zeggen stijgen.



Rolls-Royce probeert ook voet aan de grond te krijgen op de markt voor elektrische auto’s. Daarvoor presenteerde het bedrijf vorig jaar zijn eerste volledige elektrische model, de Rolls-Royce Spectre, die later dit jaar op de markt komt.

Reacties

11-01-2023 15:38:49 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.974

OTindex: 3.181

Mijn smaak is het niet, veel te vierkant. Ik heb gelijk even doorgezocht, ik vind alleen de oudere modellen erg mooi.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: