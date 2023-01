Vuilnismannen horen geluid uit vrachtwagen en doen bijzondere ontdekking in Oss: kat ligt tussen de zakken

OSS - Vuilnismannen in Oss deden maandagochtend een wel heel bijzondere ontdekking in hun vrachtwagen. Een kat zat verscholen tussen de vuilniszakken. Het beestje is inmiddels naar een dierenopvang gebracht. Dat meldt de Dierenambulance Maasland.



Nadat de vuilnismannen bij de Oostwal containers hebben geleegd, horen ze iets achter in de wagen. Als een van hun in de wagen kijkt ziet hij de kat zitten, tussen het vuil.



De mannen rijden naar de gemeentewerf en bellen de dierenambulance. Medewerkers van de dierenambulance bevrijden de kat en nemen het mee naar de dierenarts in Berghem. Het beestje blijkt onderkoeld en stinkt behoorlijk. Met het advies om het verteerbare voeding te geven wordt het diertje overgebracht naar Dierenopvang Maasland.



Daar zorgen ze dat de kat weer op temperatuur komt en gewassen wordt. De kat is niet gechipt en ook is nog niet bekend welk geslacht het beestje heeft. Dat onderzoek komt nadat de poes is ‘bijgekomen van dit avontuur’, aldus de Dierenambulance Maasland op Facebook. Hoe het beest in die benarde positie terechtkwam is ook nog onduidelijk, mogelijk was het op zoek naar eten.

