Kwaliteit kwakjes is ruk: komt door huidsmeerseltjes, luchtjes en voedselbakjes

De kwaliteit van je kwakje gaat gillend achteruit. Dat zeggen zaaddeskundigen tegen Nieuwsuur. De oorzaak? Chemische stoffen in plasticproducten, huidsmeerseltjes en luchtjes. Het aantal zaadcellen ging in 50 jaar van gemiddeld 90 miljoen per milliliter naar 50 miljoen.



''De stoffen zitten in veel plastics, elektronica en cosmetica'', zegt een toxicoloog van de VU. Vooral plasticbakjes voor magnetronmaaltijden zouden een grote boosdoener zijn. Daardoor komen de stoffen volgens toxicoloog Van Duursen ook in het eten terecht.



De hormoonverstorende stoffen zouden zorgen voor een kettingreactie aan negatieve effecten. Hoewel in de EU 5 jaar terug al werd afgesproken dat de chemische stoffen in de ban moeten, is er nog geen regelgeving. Die zou eind vorig jaar komen, maar is vertraagd.



Waar andere landen zelf al nieuwe regels instellen kijkt Nederland de kat uit de boom, zo schrijft Nieuwsuur. Het ministerie voor Volksgezondheid zegt af te wachten om te voorkomen dat er een wirwar aan richtlijnen ontstaat. ''Nederland heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen dat de vertraging zo veel mogelijk wordt beperkt.''

dat is bijna de helft minder, dus idd ingrijpend veranderd..

