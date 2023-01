Bulkcarrier loopt vast in Suezkanaal, doorvaart niet gestremd

In het Suezkanaal is een vrachtschip vastgelopen. Het schip voer mee in een konvooi in zuidelijke richting en liep vast bij de plaat Qantara. Het kanaal is daar in tweeën gesplitst, met een route in noordelijke en een route in zuidelijke richting.



De M/V Glory is een bulkcarrier. Het schip was met 65.000 ton graan van Oekraïne onderweg naar China. Sleepboten proberen hem los te trekken. De beheerder van het kanaal zei tegen nieuwszender Al-Arabya dat het scheepvaartverkeer er geen last van heeft.



Het incident roept herinneringen op aan het vastlopen van het containerschip Ever Given dat in 2021 aan de grond liep. Het was onderweg naar Rotterdam. Het duurde zes dagen voordat het kon worden losgetrokken.



Het schip blokkeerde de doorvaart, waardoor de levering over zee van goederen uit Azië stil kwam te liggen.

Reacties

10-01-2023 12:46:56 Emmo

Interessant is natuurlijk een vergelijkbaar ongeval na de gronding van de "Ever Given", al is dit bootje wat kleiner. Iets dergelijks gebeurt wel vaker . De lijst van Wiki is verre van compleet.Interessant is natuurlijk een vergelijkbaar ongeval na de gronding van de "Ever Given", al is dit bootje wat kleiner.

10-01-2023 15:16:50 allone

weten die schepen dan niet hoe diep het daar is? Zijn er geen boeien?



Maar wel positief nieuws dat er nog graan uit de Oekraïne komt...

10-01-2023 15:20:09 Emmo

Nee. Wel lichtopstanden (= bakens) @allone : Ik vermoed van nietNee. Wel lichtopstanden (= bakens)

