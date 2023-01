Zuid-Soedanese journalisten opgepakt voor broekplas-beelden president

In Zuid-Soedan zijn zes journalisten opgepakt voor het verspreiden van beelden waarop te zien is hoe president Salva Kiir in zijn broek plast. De leider liet het tijdens een officieel bezoek lopen het volkslied speelde.De journalisten zitten nog vast.Volgens de nationale omroep van Zuid-Soedan zijn de beelden nooit uitgezonden. De zes opgepakte journalisten zouden het via onofficiële kanalen hebben verspreid, tot grote woede van de regering. In Zuid-Soedan mogen journalisten geen media publiceren die niet gunstig zijn voor het aanzien van de president.Alva Kiir werd in 2011 de eerste president van Zuid-Soedan, toen het land zich na een lang, bloedig conflict afsplitste van Soedan. Volgens Amnesty International worden journalisten en de vrijheid van meningsuiting in het jonge land ernstig onderdrukt.