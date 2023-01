Man steelt stokje saté uit loempiakraam en bedreigt agenten in Breda

Agenten belast met het horecatoezicht in het uitgaanscentrum van Breda hebben vrijdag kort voor middernacht een 33-jarige Bredanaar aangehouden die hen bedreigd en beledigd had. Dat meldt de politie zaterdag in een perscommuniqué.



De agenten werden vrijdagavond door een portier gewenkt die hen wees op een man die 'heel vervelend' was. Hij gooide met bier. Daarna nam de politie waar dat de verdachte uit de loempiakraam zonder toestemming én daarvoor te betalen een satéstokje pakte. De verdachte werd daar op aangesproken waarna hij snel het stokje teruglegde.



Vervolgens werd de man verbaal erg agressief en beledigde de agenten met allerlei termen met kanker erin. Ook dreigde hij een van de dienders in elkaar te slaan. Hierop werd de onverlaat aangehouden. Daarbij verzette hij zich en bleef dreigen en beledigen. De verdachte schopte daarbij een van de agenten tegen zijn rechterbeen. Uiteindelijk werd hij overmeesterd en in de arrestantenbus geplaatst en naar het cellencomplex vervoerd.

Fijn voor de volgende klant.

