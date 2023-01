Jaloerse Tesla-eigenaren protesteren tegen plotselinge prijsdaling

Zo'n 200 jaloerse Chinese Tesla-eigenaren hebben zich zaterdag verzameld bij Tesla-winkels en distributiecentra om geld terug te eisen nadat Tesla de prijzen uit het niets aanzienlijk heeft verlaagd. De eigenaren vinden dat ze te veel betaald hebben voor hun auto.



De Amerikaanse automaker verlaagde de prijs van de Tesla Model Y en Tesla Model 3 vrijdag voor de tweede keer in drie maanden, en dat heeft geleid tot onvrede bij kopers die daarvóór een Tesla hebben gekocht. Ten opzichte van september, zijn de prijzen tussen de 13 en 24 procent gedaald.



Volgens analisten heeft Tesla de prijsverlaging doorgevoerd in verband met tegenvallende resultaten in december, maar hadden veel consumenten niet gedacht dat een mogelijke tweede verlaging zo ingrijpend zou blijken.



Een ontevreden klant was zich ervan bewust dat prijsverlagingen normaal zijn voor autobouwers om zo van overgebleven inventaris af te komen, maar omdat Tesla zonder dealers werkt en een transparante prijslijst hanteert, houdt hij er een bittere nasmaak aan over. 'Zo hoort het niet', zei Tesla-eigenaar Zhang uit Shanghai. Zhang kocht zijn Tesla tegen het einde van 2022 en was met name gefrustreerd over hoe abrupt de verlaging kwam en het gebrek aan uitleg vanuit Tesla.



Eender hoe, Tesla is niet van plan om kopers te compenseren die een auto kochten voordat de prijs omlaag ging, zo stelt de Chinese tak van het bedrijf tegen Reuters.

Gekke reactie van die Chinezen, de (verhoogde)prijs was kennelijk acceptabel op het moment van aanschaffen, nu achteraf klagen omdat de prijs drastisch is gedaald is natuurlijk flauwekul. Alsof ik mij ergens kan beklagen als het aandeel Tesla plotseling zou dalen en ik een forse positie had in die stock.

dus als Tesla de prijzen omhoog had gegooid zouden ze allemaal gewoon bij willen betalen?

Ik heb ook ooit een auto gekocht die de week erop verkocht werd met een leuke aanbieding.

Leuk vond ik dat niet maar je hebt geen poot om op te staan.

Bovendien is het maar de vraag of ik dan net zoveel voor de ingeruilde auto had gekregen.

Gratis bestaat niet.



