Klanten stelen massaal herbruikbaar servies van McDonald’s

Sinds 1 januari moeten fastfoodketens in Frankrijk herbruikbaar servies aanbieden aan hun klanten. Daarom ontwikkelde McDonald’s een hip rood bakje voor hun frieten, een glas voor de frisdrank en een lepel met de herkenbare ‘M’ erop. Het servies valt helaas zo in de smaak dat talloze klanten het stiekem mee naar huis nemen. Dat schrijft het Franse dagblad Le Parisien.



Sinds begin dit jaar moeten fastfoodketens die meer dan twintig klanten kunnen bedienen volgens nieuwe Franse wetgeving wegwerpservies bannen. Klanten die ter plekke eten moeten herbruikbaar servies aangeboden krijgen. Weg dus met de kartonnen frietbakjes of plastic potjes ketchup. In plaats daarvan krijgen Franse klanten hun sauzen in glazen schoteltjes aangeboden en hun frietjes in bakjes van afwasbaar plastic. Frankrijk voerde die regel in om zo de afvalberg te slinken.



Bovendien ziet het herbruikbaar servies er trendy uit. Net dat resulteerde in noodkreten van de McDo, al enkele dagen na de invoering ervan. Te veel klanten stelen het nieuwe herbruikbare servies van de fastfoodketen. «Het is een collector’s item», vertelt een student aan Le Parisien. «Ik had foto’s van de gerechten op sociale media gezien en zal het servies gebruiken als kleine decoratie.» Franse media nuanceert daarnaast dat het niet uitsluitend om bewuste diefstal gaat. Veel klanten zouden bijvoorbeeld uit gewoonte hun maaltijd mee naar huis nemen, onbewust met het herbruikbaar servies erbij.



McDonald’s is niet opgezet met het roofgedrag van hun klanten. Eén McDonald’s-filiaal hangt bijvoorbeeld posters op met de boodschap dat het servies uitgerust is met «geolocatiechips»: «Het is niet mogelijk om met het servies te vertrekken. Je zult het mogen komen uitleggen bij de 17», waarschuwt de poster, verwijzend naar het telefoonnummer van de Franse politie. Naar verluidt gaat het evenwel om RFID-chips, die enkel kunnen bijhouden hoeveel servies er nog is in het restaurant, niet waar het zich bevindt.

Reacties

08-01-2023 14:49:57 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.850

OTindex: 7.879

Quote:

Naar verluidt gaat het evenwel om RFID-chips, die enkel kunnen bijhouden hoeveel servies er nog is in het restaurant, niet waar het zich bevindt.

Maar dat zullen ze natuurlijk niet op de poster vermelden, want dan komt niemand meer het meegenomen servies terugbrengen. Maar dat zullen ze natuurlijk niet op de poster vermelden, want dan komt niemand meer het meegenomen servies terugbrengen.

08-01-2023 14:54:24 Buick

Erelid



WMRindex: 3.763

OTindex: 976

Hoeveel kost zo'n bakje?

Dat bakje met statiegeld meegeven en dan heb je kans dat je de meeste spullen weer terug krijgt.

Bij de mac was altijd alles om weg te gooien en daar moeten mensen ook aan wennen.

08-01-2023 14:56:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.701

OTindex: 28.110

@Buick :

Bij de mac was altijd alles om weg te gooien en daar moeten mensen ook aan wennen. QuoteBij de mac was altijd alles om weg te gooien en daar moeten mensen ook aan wennen. Yep. Inclusief het verstrekte "voedsel"

