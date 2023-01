6-jarige knaap schiet lerares neer

Een 6-jarige knaap heeft vrijdag zijn lerares neergeschoten op een basisschool in het Amerikaanse Newport News, Virginia. Aan de schietpartij ging een woordenwisseling vooraf. De vrouw van in de dertig is zwaargewond maar ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Het jongetje is aangehouden.



De schietpartij vond plaats in een klaslokaal. Na het schot werd de school waar 550 leerlingen op zitten zonder problemen ontruimd.

Reacties

08-01-2023 10:51:22 Mamsie

Heel vreemd vond ik ook de reactie van een geïnterviewde mevrouw. Die was even bang dat het om haar kind zou gaan.

Daar slingeren dus thuis ook geladen vuurwapens rond......

08-01-2023 11:22:37 allone

Zonder problemen ontruimd? Gelukkig maar

08-01-2023 12:09:54 omabep

O, wat schattig een zesjarige die gewoon met een wapen rond kan lopen. Tja, je krijgt wat je predikt, dus nu een knul die het er niet mee eens is en dan maar de juf wegschiet, is toch hun levensstijl? Of niet, zullen ze toch de wapens ooit inleveren, nee, dat is socialisme, dat willen we niet, nee kinderen moeten zich kunnen verdedigen, ook tegen onwillige docenten die ongewapend zijn.

08-01-2023 14:31:51 Emmo

Vraag me af of je dat kunt aftrekken van de belastingen (spoiler: een drughandelaar kan dat wel). @omabep : En uiteindelijk moet je als leraar een machinepistool meenemen om je tegen de leerlingen te verdedigenVraag me af of je dat kunt aftrekken van de belastingen (spoiler: een drughandelaar kan dat wel).

08-01-2023 14:51:51 Buick

Wat een lief ventje.

Hij had beter zijn moeder in haar donder kunnen schieten, dan zou ze misschien een idee hebben waar het mis ging in de opvoeding.

