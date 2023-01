Let op! Via babyfoon kijken gluurders zo de kinderkamer in

Vele ouders hebben een babyfoon en het blijkt dat deze camera's heel makkelijk te hacken zijn. Zo is een wijkagent onlangs in Purmerend op huisbezoek geweest in een woning waar je via een website rechtstreeks live de kinderkamer in kon kijken. De ouders maakten gebruik van een wifi/ip camera.



De politie waarschuwt, via social media, camera gebruikers op gebruik van babyfoons en camera's in en rondom het huis. "Het is vaak super handig, maar ook onveilig. Zorg ervoor dat je producten up-to-date zijn. Gebruik niet al te oude apparatuur en als het kan: werk zonder gebruik te maken van wifi/ip. Dan weet je zeker dat niemand mee kijkt."



Daarnaast is het handig om altijd het standaard wachtwoord van de camera te wijzigen. Deze zijn mogelijk al bekend. Gebruik je de camera niet, zet hem dan uit. Dit voorkomt de tijd die men kan besteden aan het binnendringen van je systeem. Laat je camerasysteem professioneel aansluiten op je netwerk. Of gebruik een camera (in geval van een babyfoon) die werkt op een ander signaal.

Reacties

07-01-2023 16:15:12 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.849

OTindex: 7.879

Quote:

Het is sowieso verstandig om wachtwoorden continu te wijzigen. Voor wat het wachtwoord ook is, nooit fijn om gehackt te worden. Het is sowieso verstandig om wachtwoorden continu te wijzigen. Voor wat het wachtwoord ook is, nooit fijn om gehackt te worden.

