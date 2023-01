Veldslag dreigt in Duits dorpje dat moet verdwijnen voor bruinkoolmijn

Milieuactivisten bereiden zich voor op massaal ingrijpen van de politie in het dorpje Lützerath, net over de grens in Duitsland. Het dorpje wordt ontruimd om plaats te maken voor een gigantische bruinkoolmijn. Dat is funest voor het klimaat, zegt onder meer de Nederlandse Ella. Ze is in Lützerath in een poging om samen met andere activisten de bruinkoolwinning tegen te gaan.



De eerste schermutselingen zijn al geweest. Meteen na de jaarwisseling ruimde de Duitse politie al een blokkade op in de buurt van Lützerath. De activisten bekogelden de agenten met stenen en flessen. Bij de opstootjes is een activiste gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het dorpje ergens vanaf 10 januari ontruimd gaat worden.



De Duitse politie heeft groen licht gekregen voor de ontruiming; de bezetters hebben een kort geding daarover vrijdag verloren.



Lützerath wordt al twee jaar bezet door meer dan 100 milieuactivisten. Nu de ontruiming van het dorpje dreigt, komt er versterking van activisten uit heel Europa. Verwacht wordt dat er tussen de 500 en 1000 mensen naar Lützerath komen om het dorpje te 'verdedigen'.



Ook Ella uit Nederland is er nu. De 45-jarige milieuactiviste voerde eerder al actie tegen het kappen van bomen in Amelisweerd bij Utrecht en in het Sterrenbos in het Limburgse Born. Er zijn nu zo'n tien Nederlanders in Lützerath, Ella verwacht dat het er volgende week zeker vijftig zullen zijn.



Voor Ella is het duidelijk dat er actiegevoerd moet worden. Ze vindt het bizar dat er nog meer vervuilende bruinkool gewonnen gaat worden, terwijl we midden in een klimaatcrisis zitten. Bij het verbranden van bruinkool om elektriciteit op te wekken wordt veel CO₂ uitgestoten. En daarmee komt het doel om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden verder uit zicht.



Maar de Duitse regering, met daarin De Groenen, denkt daar anders over. De bruinkoolmijn is nodig voor de energiezekerheid. Er komt bijna geen aardgas meer uit Rusland en ook de kerncentrales in Duitsland zijn bijna allemaal afgeschakeld.



Het is extra wrang voor de actievoerders dat juist politici van de Groenen direct verantwoordelijk zijn voor het besluit om meer bruinkool te winnen. De Groene minister van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen demonstreerde een jaar geleden nog voor het behoud van Lützerath.



Nu het besluit is genomen willen de Duitse autoriteiten het dorp kort en krachtig ontruimen. Er zullen minstens 1000 politieagenten ingezet worden, die groot materieel zullen meenemen. De agenten moeten onder meer activisten uit twintig meter hoge boomhutten halen.



Ella is wel een beetje bang voor het geweld: "Het zal hard tegen hard gaan. De activisten zijn heel gemotiveerd en het is een hele grote groep. Ikzelf wil niet dood of in het ziekenhuis komen, maar ik wil toch een risico nemen. Want ik wil er alles aan doen om een ecologische ramp te voorkomen."



Ella denkt dat de politie uiteindelijk zal winnen. Dat het dorp met de grond gelijkgemaakt gaat worden. En dat de enorme graafmachines de bruinkool gaan winnen. Maar toch blijf ze actie voeren: "Het is belangrijk dat je niet zomaar over je heen laat lopen. Dat je er alles aan doet om de klimaatcrisis tegen te gaan, het belangrijkste doel in mijn leven."

07-01-2023 12:49:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.692

OTindex: 28.110

Interessant vind ik dat vorig jaar op goed tweehonderd meter van mijn huis in een Natura2000 gebied aan open mijnbouw is gedaan in het kader van het vergroten van de biodiversiteit.

Waarom kan dat in Duitsland niet? Als dat dorpje verdwijnt kan daar naderhand een prachtig(e) dierentuin biodivers natuurgebied van gemaakt worden.



Verder vraag ik me af hoe die activisten daar komen. Met de auto? Openbaar vervoer? Zelfs met de trein heb je prik nodig om dat ding te laten rijden. En gezien het feit dat zon en wind ten ene male te weinig en te onbetrouwbaar is om een samenleving te onderhouden zit je òf aan fossiel òf aan nucleair vast.

Kiezen of delen.

07-01-2023 15:02:51 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.849

OTindex: 7.879

Quote:

Het is extra wrang voor de actievoerders dat juist politici van de Groenen direct verantwoordelijk zijn voor het besluit om meer bruinkool te winnen. De Groene minister van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen demonstreerde een jaar geleden nog voor het behoud van Lützerath.

Als een blad aan een boom veranderen politici dus van mening. Vorig jaar nog mee demonstreren en nu degenen die je vorig jaar dus hielp neer laten knuppelen. Als een blad aan een boom veranderen politici dus van mening.Vorig jaar nog mee demonstreren en nu degenen die je vorig jaar dus hielp neer laten knuppelen.

07-01-2023 15:27:27 Buick

Erelid



WMRindex: 3.759

OTindex: 976

@GroteMop1983 , de groene minister zal wel getrouwd zijn met een takkewijf, dus dan heeft hij genoeg groene takken om mee te knuppelen.

07-01-2023 16:06:31 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.849

OTindex: 7.879

@Buick :

Waarschijnlijk is het ook een boom van een kerel. Dan kan hij met haar gaan knuppelen. Waarschijnlijk is het ook een boom van een kerel. Dan kan hij met haar gaan knuppelen.

