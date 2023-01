Presidentsvrouw stelde voor: fallus met ballen op dak Notre-Dame

In 2019 brandde de Notre-Dame in Parijs af en stortte de 96 meter hoge torenspits naar beneden. Al snel daarna brandde de discussie los: hoe moest die spits herbouwd worden? Identiek aan het 19de-eeuwse origineel of modern met wellicht een kunstzinnig tintje?



Iedereen bemoeide zich ermee en iedereen kwam met voorstellen. President Macron zou destijds voorstaander zijn geweest van een vernieuwende en verrassende torenspits. En het was zijn echtgenote, Brigitte, die wellicht het meest verrassende voorstel presenteerde.



‘Ik zat op een gegeven moment te lunchen met Brigitte Macron’, schrijft toenmalig minister van Cultuur Roselyne Bachelot in een boek dat deze week verschijnt. ‘Zij liet me een project (voor de Notre Dame, red.) zien: een soort rechtopstaand geslachtsdeel met aan de onderkant twee gouden ballen.’



In een interview legt Bachelot uit dat de fallus-torenspits niet per se de voorkeur had van de presidentsvrouw. ‘Het was niet háár keuze, maar het was één van de voorstellen die ze me presenteerde van de onvoorstelbare aantallen voorstellen die bij haar binnen kwamen.’



De 100 meter hoge penis met gouden ballen in hartje Parijs werd uiteindelijk niet gekozen. Mede onder druk van Bachelot werd destijds besloten om de Notre-Dame in oude stijl te renoveren. ‘Veel mensen waren voorstander van een nieuw architectonisch hoogstandje. Maar dat heb ik tegengehouden’, aldus Bachelot.



Brigitte Macron was niet de enige die opvallende plannen op tafel legde. Architecten stelden onder meer voor om de afgebrande torenspits te vervangen door een lichtstraal tot in de wolken of door een groen dakterras met bomen en planten. Op sociale media werden destijds tal van fotomontages gepresenteerd, met bijvoorbeeld op het dak van de Notre-Dame een 100 meter hoog stokbrood.



De kathedraal is sinds de brand gesloten voor het publiek. In 2024 gaan de deuren weer open omdat Parijs dan de Olympische Spelen organiseert en veel toeristen zal trekken.

Reacties

06-01-2023 18:44:53 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.925

OTindex: 18.710

S Quote: De 100 meter hoge penis met gouden ballen in hartje Parijs werd uiteindelijk niet gekozen.



Onbegrijpelijk, hier heeft men echt een kans laten liggen. (sarc)

06-01-2023 18:46:12 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.860

OTindex: 46.289

Zoiets als dit . Voor wie zich nog geen voorstelling kon maken.

06-01-2023 20:46:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.670

OTindex: 28.110

@Sjaak : Een kunstwerk dat op treffende wijze een synthese vormt tussen oude en nieuwe waarden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: