MeToo - Bedrijfsleider Primark Amsterdam onterecht ontslagen wegens hartjes-emoji

Modeketen Primark mag de bedrijfsleider van de vestiging in Amsterdam niet ontslaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Personeel had over de store manager geklaagd. Zo had hij in 2020 een Whatsappbericht met vier hartjes in een conversatie met een ondergeschikte gestuurd. Ook zou er sprake zijn van een patroon van seksuele, pikante opmerkingen. Hoffmann Bedrijfsrecherche vond de beschuldigingen aannemelijk waarop Primark de medewerker wilde ontslaan. De kantonrechter denkt daar anders over: er was namelijk sprake van een complot tegen de bedrijfsleider vanwege een reorganisatie die in de lucht hing. Dat blijkt uit een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank vorige maand die deze week is gepubliceerd.



De zaak van de emoji's uit 2020 gaat pas spelen in maart 2022. De manager meldt dan dat hij vanaf een anoniem nummer is gebeld met de mededeling dat verschillende collega's een klacht tegen hem gaan indienen wegens grensoverschrijdend gedrag. In juli vorig jaar is het zover: 8 medewerkers klagen over de man die onmiddellijk op non-actief wordt gesteld. Hoffmann bedrijfsrecherche wordt door Primark op de zaak gezet om een en ander te onderzoeken.



Het onderzoeksbureau oordeelt dat de klachten terecht kunnen zijn: "Op basis van het onderzoek werden enkele bevindingen bekend die duiden op mogelijk (seksueel) grensoverschrijdend gedrag." Primark laat de beschuldigde in september weten dat hij zijn biezen kan pakken. De werknemer neemt dat niet en stapt naar de rechter.



De rechter oordeelt in december dat 'Emoji’s met hartjes geen dragende grond voor ontslag' zijn. Want de hartjes blijken een reactie op een statusupdate van de vrouw: een foto waar zij naast een man op een bank zit die zijn arm om haar heeft heengeslagen. De manager wilde met de hartjes zeggen blij te zijn voor de vrouw dat ze een nieuwe partner had, de rechter wil dat wel geloven.



Belangrijker: de rechter gaat mee in het verhaal dat het hier gaat om een complot. Mede omdat één van de hoofdklagers een manager is wiens baan op de tocht stond in de mogelijke reorganisatie (die achteraf alleszins meeviel). En omdat alle klachten tegelijkertijd binnenkwamen en de 8 klagers elkaar kennen (er zijn ongeveer 350 medewerkers werkzaam in Amsterdam). Komt nog bij: "Uit de vele verklaringen van collega’s volgt een beeld van een man die professioneel en respectvol omgaat met zijn collega’s. Nergens, ook niet uit de verklaringen van melders, blijkt dat er een patroon bestaat van seksuele, pikante opmerkingen."



Ook blijkt het waarschuwende anonieme telefoontje afkomstig te zijn van een andere manager uit het bedrijf. Deze was op de hoogte van het complot van haar collega's en 'dat zij alles gingen doen om hem weg te krijgen'. Zij hielden hun baas verantwoordelijk voor hun aanstaande ontslag. De vrouw vond dat onterecht en liet haar buurvrouw haar baas bellen om hem te waarschuwen.



Conclusie van de rechter: "Gelet op al het voorgaande ligt het in de rede om Werknemer zo snel als mogelijk weer toe te laten op de werkvloer." En de klagers dan? Die zijn inmiddels allemaal weg bij het bedrijf.

06-01-2023 13:16:26 Grouse









Eind goed, al goed.

06-01-2023 13:39:23 Buick









En het recherche bureau, wat de zaak dus grondig moet onderzoeken die kwam niet tot die conclusie.

Slechte beurt voor Hoffman die toch een groot recherche bureua is.

06-01-2023 14:30:50 Emmo









@Buick : Hangt een beetje af van de opdracht die ze gekregen hebben: U vraagt, wij draaien.

