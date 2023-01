Dronken man plast op vrouw tijdens Air India-vlucht

Het mag misschien hondenweer zijn, in een vliegtuig zit je meestal 'hoog en droog'. Dat gold niet voor een vrouwelijke passagier van een intercontinentale vlucht van Air India. De vrouw zat op haar plek in de business class van een vlucht tussen New York en het New Dehli, toen een beschonken mede-reiziger haar op een ongewenste manier... begroette.



In een klachtenformulier dat in handen is van Times of India schrijft de vrouw dat ze door de man werd ondergeplast. De ervaring was traumatisch, schrijft ze. Het personeel was uiteindelijk weinig behulpzaam. De man liep naar de vrouw toe vlak nadat de lichten in de cabine werden gedoofd. Hij ritste zijn broek open en begon te urineren. Hoewel het personeel hem bij de vrouw weg heeft weten te krijgen, kon hij daarna ongestoord het vliegtuig verlaten zonder enige gevolgen. Naar aanleiding van de klacht van de vrouw is er inmiddels aangifte tegen de plassende passagier gedaan door Air India.



De luchtvaartmaatschappij heeft de man ook aangemerkt als kandidaat voor op een no-fly-list. De Indische luchtvaartautoriteit heeft om opheldering over het incident gevraagd bij Air India.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: