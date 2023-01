Vrouw in Letland verschijnt dronken op rijexamen: taakstraf en rijontzegging

Je kunt het beter niet doen: met een slok op naar je rijexamen komen. Dat weet een vrouw in Letland nu ook: zij is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en mag vijf jaar niet rijden.



Dat heeft het openbaar ministerie in Riga bekendgemaakt. Naar haar rijbewijs kan ze ook fluiten, want de examinator staakte haar examen toen hij doorhad dat ze onder invloed was.



De vrouw kwam op voor haar praktijkexamen in de stad Daugavpils, in het oosten van het land. Haar examinator merkte dat ze in beschonken toestand verkeerde en liet een alcoholtest uitvoeren.



Daaruit bleek dat ze veel te veel gedronken had.

Reacties

04-01-2023 15:08:30 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.968

OTindex: 3.181

Fijn dat ze zich al liet kennen voordat ze het papiertjes heeft, nu kan ze 5 jaar nadenken of het papiertje of de drank belangrijker is.

04-01-2023 15:58:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.064

OTindex: 83.760





Misschien was ze zo nerveus, omdat ze examen moest doen, dat ze daarom teveel gedronken had. @omabep : dat is idd goed van haarMisschien was ze zo nerveus, omdat ze examen moest doen, dat ze daarom teveel gedronken had.

