100-jarige levert roze papiertje in en pakt de fiets

VELP - Mevrouw Van de Weerd-Veen zat twee maanden geleden nog achter het stuur van haar eigen auto. Maar tegenwoordig pakt ze weer de fiets om boodschappen te doen. Maandag vierde ze haar 100ste verjaardag in het bijzijn van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in Velp.Om haar rijbewijs te behouden moest ze twee maanden geleden weer een medische keuring ondergaan om haar rijbewijs te verlengen. Dat heeft ze niet gedaan. Ze gaf de auto aan haar kleindochter die er nu dagelijks in rijdt, meldt mediapartner Studio Rheden.Ondanks haar leeftijd woont ze nog steeds zelfstandig en staat nog altijd erg positief in het leven. Wel heeft mevrouw Van de Weerd-Veen op dit moment een dag per week een beetje hulp in de huishouding. Op de vraag, hoe voelt u zich: "Ik voel me 60 of 70 jaar".Ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag bezocht wethouder Gea Hofstede haar met een grote bos bloemen in Velp.