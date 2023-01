Bijna driekwart van Kameroense jeugdspelers uit selectie gezet na MRI-scan

De Kameroense voetbalbond heeft in één keer 70 procent van de jeugdspelers uit de selectie gezet. Doordat 21 voetbaljongens de bons kregen bestaat het elftal team nu uit welgeteld 9 man. Maar waarom zijn al die 21 jonge goden eruit gebonjourd? De voetbalbond deed een onderzoek naar de jeugdspelers en wat bleek: ze zijn te oud.



Het jeugdteam bereidt zich voor op de Afrika Cup voor spelers onder de 17. Dat ging voortreffelijk, tot de bond ontdekte dat het leeuwendeel van het team helemaal niet onder de 17 is. De bewuste spelers zijn uit de groep gemieterd.



Omdat het niet voor het eerst is dat er wordt gesjoemeld met persoonsgegevens, werden extra controles uitgevoerd. Middels een MRI-scan werd de precieze leeftijd van elke speler uitgedokterd. De extra controles bleken ook in het verleden effectief. Vorig jaar onderzocht de bond 44 spelers van acht clubs die onder een valse leeftijd zouden spelen. In 2016 werden 14 opgeroepen jeugdspelers betrapt op sjoemelen.

