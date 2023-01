Het leeuwendieet, trending op TikTok

Het leeuwendieet is een dieet waarbij je 30 dagen lang enkel vlees eet, hoofdzakelijk rood vlees. Er is dus geen plaats voor fruit en groenten. Dat zou je gezondheid ten goede komen. Klopt dat?



Het leeuwendieet is een strengere vorm van het zeer vleesrijk of ‘carnivoor’ voedingspatroon. Dat is arm aan plantaardige voeding en koolhydraten, maar bevat zeer veel eiwitten. Op TikTok circuleren filmpjes waarin gebruikers dit vleesdieet promoten.



In een overzichtsartikel beschreef een Amerikaanse onderzoekster enkele jaren geleden de voordelen van een carnivoor dieet. Daarvoor wordt vaak verwezen naar historische feiten:



Onder andere traditionele Mongoolse nomaden en Inuit leefden van een hoofdzakelijk carnivoor eetpatroon, zonder voedingsproblemen.

Honderd jaar geleden leefde de IJslandse poolreiziger Vilhjalmur Stefánsson (1879-1962) een jaar lang op een carnivoor voedingspatroon zonder vitaminegebrek te vertonen.

Volgens de wetenschapster bevat een carnivoor dieet alle ingrediënten die je lichaam nodig heeft, maar soms in lage concentraties. Zo moet je extra aandacht hebben voor calcium en vitamine C, dat beperkt aanwezig is in een vleesrijk voedingspatroon.



De onderzoekster besluit dat een carnivoor eetpatroon geen voedingstekorten veroorzaakt, maar dat het effect op lange termijn onbekend is.



Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Een voedingspatroon dat hoofdzakelijk uit vlees bestaat, is niet alleen onaanvaardbaar op ecologisch vlak. Het wijkt ook volledig af van een gezond eetpatroon zoals aangegeven door het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het leeuwendieet duurt echter maar 30 dagen: dat is erg kort om veel impact te hebben op je gezondheid.



De Amerikaanse onderzoekster is niet objectief: ze schreef verschillende boeken over het carnivoor dieet en is stichter van CarnivoryCon, een jaarlijks congres waar vlees gepromoot wordt.



Het argument dat Inuit gezond leefden met alleen vlees op het menu, klopt trouwens niet. Recent onderzoek toont aan dat de Inuit regelmatig zeewier aten, waarin veel vitamine C zit, en visgraten die vol calcium zitten. Bovendien stierven veel Inuit op jonge leeftijd.



Vleeseters en vegetariërs hebben het regelmatig met elkaar aan de stok. Vleeseters promoten hun eetgewoonten, maar vegetariërs doen ook hun duit in het zakje. Vegetariërs proberen soms publicaties af te remmen die de relatie tussen vlees en kanker in twijfel trekken, omdat deze boodschap niet past in hun ideologie. In afwachting kunnen we stellen dat vlees kan, maar dat je er beter niet mee overdrijft.



Dertig dagen alleen vlees eten, het zogenaamde leeuwendieet, is een extreme vorm van carnivoor eetgedrag. Het is geen gezond eetpatroon, en bovendien is het slecht voor het milieu. Af en toe een stuk vlees kan zeker, zolang je er niet mee overdrijft.

Reacties

03-01-2023 15:41:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.620

OTindex: 28.108

Quote:

De Amerikaanse onderzoekster is niet objectief: ze schreef verschillende boeken over het carnivoor dieet en is stichter van CarnivoryCon, een jaarlijks congres waar vlees gepromoot wordt. En hoevele onderzoekers schrijven over de voordelen van vegetarisme en zijn betrokken bij congressen daarover? Zijn deze wél objectief? En hoevele onderzoekers schrijven over de voordelen van vegetarisme en zijn betrokken bij congressen daarover? Zijn deze wél objectief?

03-01-2023 16:39:51 CeeDee

Actief lid

WMRindex: 110

OTindex: 0

Nee, net zo min. dat is voor veel schrijvers een overtuiging zonder wetenschappelijke onderbouwing. Net zoals deze mevrouw.



De wetenschappelijke consensus is wel dat een zeer eenzijdig dieet langdurig volhouden wel voor tekorten kan zorgen van vitaminen of mineralen.



Ook ongebalanceerd veganisme kan op termijn bijv. een vitamine B12 tekort veroorzaken. Veel mensen hebben een voorraad vitamine B12 in de lever waar het lichaam 3 tot 5 jaar mee kan doen, voordat er een tekort ontstaat.

03-01-2023 16:51:20 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.073

OTindex: 4.669

Elk dieet dat een deel van de voedingsstoffen weglaat, of dat nou vetten, eiwitten of koolhydraten zijn, werkt om af te vallen.

Maar dat komt omdat het lichaam partieel ondervoed raakt.

Het enige dieet dat echt werkt is gewoon alles wat minder.

Je moet je voedselinname afstemmen op je verbruik.

En helaas voor de mensen die aanleg hebben om dik te worden, het is oneerlijk verdeeld in de wereld. De een kan alles eten wat los en vast zit en de ander niet.

Een dieet, lees leef- en eetgewoonte is strikt persoonlijk.

Ik ben ooit veel te dik geweest.

Een bekende bijwerking van Prednison is dat je er dik van wordt. Nee, je wordt niet dik van medicijnen, die wegen niet zoveel. Maar ik kreeg er een welhaast onbedwingbre eetlust van. Ieder pondje is dus door het mondje gegaan.

Na afbouw van Prednison, gelukkig kon het, is mijn eetlust weer naart een normaal niveau gedaald.

En toe begon ik met afvallen tot een gezonde BMI. Eerst ben ik 30 kilo aangekomen in een half jaar, daarna ben ik ze weer kwijtgeraakt maar dat duurde iets langer.



