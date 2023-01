Kerst-postbode druk in kleine dorpen: Kaartje persoonlijker dan sms-je

In de omgeving van Eibergen en Rekken in de Achterhoek verheugen de inwoners zich ieder jaar weer op de komst van de Kerstman-postbode. Niet voor de cadeautjes onder de boom, maar voor de kaartjes in de brievenbus.



Op zijn elektrische witte brommer bezorgt postbode Robert Nijhuis hier met veel plezier als Kerstman de post rond: "Ik vind dit het leukste werk dat ik tot nu toe gedaan heb. Ik heb ook jaren op kantoor gewerkt en meer verdiend. Maar hierbij voel je je vrij, je komt in contact met mensen en je kunt genieten van de omgeving."



Vooral het contact met mensen, doet Robert Nijhuis goed. Hij vond het dan ook zó vervelend om te merken dat mensen zich eenzaam en somber voelden tijdens de coronatijd, dat hij een plannetje bedacht: "Wat als ik nou een Kerstmanpak aantrek, en zo de post rondbreng? De reacties waren overweldigend. Het jaar daarop ging men al vragen, of ik het weer zou doen. Dus toen werd het een traditie."



Sindsdien brengt Robert als Kerstman dus honderden kerstkaarten rond in de week voor Kerst begint. Ook al merkt hij helaas wel, dat het aantal kaarten door de jaren heen afneemt: "In de dorpen en steden nemen mensen door haast en drukte in hun leven denk ik minder de tijd om nog kaartjes te sturen. Terwijl dat eigenlijk veel persoonlijker is dan even een appje sturen."

In de rustige buitengebieden klimmen er volgens hem meer mensen in de pen om elkaar een kaartje te sturen: "Dat is toch een traditie die daar beter stand houdt, ik merk het verschil echt. Op het platteland zijn de mensen een stuk socialer," aldus postbode Robert.



Onderzoek bevestigt wat Robert waarneemt. Kaartensite Kaartje2Go heeft onderzocht in welke Gelderse plaatsen de meeste kerstkaarten worden verstuurd en ontvangen. Gerrald Mulder legt uit: "We hebben gekeken naar het aantal kaarten gedeeld door het aantal inwoners van een plaats, om zo goed de plaatsen met elkaar te vergelijken." Hieruit kwam onder andere naar voren dat de kleinste dorpen, Winterswijk Miste (530 inwoners) en Winterswijk Kotten (654 inwoners) beide een plekje hebben in de top 5.



Kerstman Robert Nijhuis hoopt in ieder geval dat iedereen weer meer kaartjes gaat sturen, gewoon omdat het mensen goed doet: "Met een kaartje toon je dat je echt de moeite neemt om aan iemand aandacht te besteden." De inwoners kunnen tussen hun post dan ook wel eens een kaartje van de postbode zelf vinden: "Ik schrijf zelf ook kaartjes die ik bij mensen in de bus doe, bijvoorbeeld wanneer er een baby'tje geboren is of er iemand is overleden. Die reacties die je dan terugkrijgt, zijn gewoon super."

Reacties

03-01-2023 16:53:43 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.073

OTindex: 4.669

Ik heb op een zeker moment besloten alleen og kerstkaarten te sturen aan mensen waar ik ook een kaart van kreeg.

Dit jaar nog 6.

03-01-2023 17:24:39 Buick

Erelid



WMRindex: 3.744

OTindex: 975

Wij hebben een vaste kliek van mensen waar we een kerstkaart naar sturen.

Vroeger waren dat er heel veel nu nog iets van 20.



