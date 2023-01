Rogier mag in zijn voortuin geen vuurwerk afsteken door verbod, maar in achtertuin wél

Wel of geen vuurwerk afsteken? Inwoners van Klarenbeek zaten met oud en nieuw in een dilemma. Tijdens deze jaarwisseling liep er voor het eerst een ware vuurwerkgrens door het dorp. Waar de ene helft van het Gelderse dorp mocht knallen, mocht de andere helft het niet.



Met de nodige moeite door de harde wind steekt Rogier Jansen (31) net na middernacht een sierpot aan voor zijn huis in Klarenbeek. Op zich geen heel bijzondere gebeurtenis. Ware het niet dat achter hem een gemeentepaaltje van de gemeente Apeldoorn in zijn eigen voortuin staat. Had de kersverse inwoner van het Gelderse dorp de pot een meter verder neergezet, dan stak hij de pot illegaal af. Nu is er niets aan de hand.



Klarenbeek kent namelijk een nogal opvallende gemeentegrens. De helft van het dorp valt onder de gemeente Apeldoorn, de andere helft onder de gemeente Voorst. Voor de ‘Voorster Klarenbeekers’ is er weinig aan de hand. Die mogen als vanouds knallen. ‘Apeldoornse Klarenbeekers’ daarentegen moeten creatief zijn. De gemeente Apeldoorn was deze jaarwisseling een van de twaalf gemeenten met een vuurwerkverbod.

Rogier Jansen en zijn vrienden beleefden een bijzondere jaarwisseling in Klarenbeek. Hun huis staat letterlijk op de gemeentegrens tussen Apeldoorn en Voorst. Achter het witte paaltje mag je geen vuurwerk afsteken, ervoor wel.



,,Het rare aan ons huis is dat het in de gemeente Apeldoorn staat, maar de achtertuin in de gemeente Voorst. In Voorst mag je gewoon knallen’’, zegt Jansen. Met zijn vriendin Denise woont hij nu een half jaar aan de doorgaande weg in Klarenbeek. Zeven vrienden vergezellen het stel vandaag tijdens de jaarwisseling. Vrienden uit Apeldoorn, waar geen vuurwerk meer mag worden afgestoken.



,,Een beetje gekke situatie is het wel. Maar we zijn hier ook vooral omdat we gezellig samen oud en nieuw wilden vieren hoor’’, zegt Ewout Hoffmans (34), een van die vrienden. Even voor twaalven schenkt hij de glazen vol champagne, zodat het gezelschap na het aftellen snel naar buiten kan om wat knallers de lucht in te schieten.

Een snelle toost om 0.00 uur, voor de vriendengroep naar buiten stapt om wat siervuurwerk de lucht in te schieten.

In de achtertuin, die immers in ‘vuurwerkzone’ Voorst ligt. Meerdere grote potten gaan daar de lucht in, maar de laatste gaat toch naar de voorkant van het huis. Jansen zet de pot op Voorster grondgebied neer, pal voor het Apeldoornse gemeentebordje in zijn tuin. Hier mag de pot gewoon de lucht in. Hoewel er wel rekening moet worden gehouden met de wind. Boven Apeldoorn mag je tenslotte geen vuurwerk afsteken.



Veel inwoners van Klarenbeek trekken zich daar weinig van aan, blijkt uit de kleurenzee die in de lucht te zien is aan beide kanten van de paal. Op zich geen hele grote verrassing. Gehandhaafd wordt er niet en op oudjaarsdag nog stonden grote rijen inwoners voor de vuurwerkverkoopplekken in Klarenbeek. Dat mocht ook gewoon in het Apeldoornse deel, waar helemaal geen vuurwerk afgestoken mag worden.



,,Je ziet ook dat er behoorlijk geknald wordt’’, zegt Jansen, die de regels zelf nog moest opzoeken toen hij in Klarenbeek kwam wonen. ,,Ik wist wel dat het in de gemeente Apeldoorn niet mocht en heb erna opgezocht of het in de gemeente Voorst wel mocht. Dat mocht. Achter in mijn tuin mag ik dus wel vuurwerk afsteken. Eigenlijk een beetje een rare situatie.’’

Reacties

03-01-2023 10:44:27 venzje











Sterker: ik heb de indruk dat er zelfs meer (en harder) is geknald dan een paar jaar geleden.



Het is weer typisch Nederlands geregeld: je mag het wel kopen, maar je mag het niet afsteken. En daarop wordt vervolgens niet gehandhaafd. Niet dat er in Apeldoorn ook maar iemand zich aan het vuurwerkverbod heeft gehouden.Sterker: ik heb de indruk dat er zelfs meer (en harder) is geknald dan een paar jaar geleden.Het is weer typisch Nederlands geregeld: je mag het wel kopen, maar je mag het niet afsteken. En daarop wordt vervolgens niet gehandhaafd.

03-01-2023 11:13:42 allone











In Amsterdam was er net zo veel / meer vuurwerk dan anders, en er waren ook net zo veel / meer slachtoffers.

Den Haag en andere steden, idem - heb ik de indruk

@venzje : niet dat er ergens ueberhaupt iemand zich aan het vuurwerkverbod heeft gehoudenIn Amsterdam was er net zo veel / meer vuurwerk dan anders, en er waren ook net zo veel / meer slachtoffers.Den Haag en andere steden, idem - heb ik de indruk

03-01-2023 11:39:07 DrZiggy









S Knap dat ze hier 7 alinea's van konden maken, na de eerste was alle informatie al gegeven volgens mij.



En zelfs die ene alinea heeft een erg hoog hart van Nederland gehalte.



