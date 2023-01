Boer Bertus viert oud en nieuw al veertig jaar tussen zijn dieren

APELDOORN - Geen oudejaarsconference, champagne, gezamenlijk aftelmoment of familiebezoek voor boer Bertus Pols. De beheerder van kinderboerderij Laag Buurlo viert oud en nieuw in de stal, tussen zijn dieren. "Als er iets met ze zou gebeuren terwijl ik weg ben, zou ik mezelf dat nooit vergeven.""Rustig maar, het is goed. Rustig maar. Het wordt zo beter, echt waar." Als om 00.00 uur het vuurwerk aan alle kanten rond de kinderboerderij knalt, loopt Bertus rond tussen de ezels, paarden en geiten. Vooral de ezels en paarden reageren schrikkerig op de knallen en flitsen die door het raam te zien en te horen zijn.Licht aan in de stalElk jaar op 31 december haalt Bertus zijn dieren de stal in. "Je merkt het al de hele dag: ze zijn schrikkerig van de harde knallen. En de lichtflitsen zijn misschien nog wel veel erger. Deze ezel heeft bijvoorbeeld staar, voor hem zijn die lichtflitsen echt verschrikkelijk."In de stal heeft Bertus het licht aan, en ook de radio is op de achtergrond duidelijk te horen. "Daarmee vallen de lichtflitsen buiten niet zo op en zijn de knallen minder goed te horen. En ik geef ze rond 23.30 uur allemaal extra eten, zodat ze afgeleid zijn als de meeste knallen te horen zijn."Nooit op visiteBertus doet het al veertig jaar op deze manier. "Ik ga nooit op visite met oud en nieuw. Stel dat ik weg ben, en er gebeurt wel wat: er landt een vuurpijl hier op het dak en de stal vliegt in brand. Dat zou ik mezelf nooit vergeven." Hij mist die gezelligheid naar eigen zeggen totaal niet. "Nee, ik vind het hier prachtig, tussen de dieren. Het is voor mij helemaal niet nodig om weg te gaan."En het lijkt te werken: Bertus' stem houdt de dieren redelijk kalm. "Gelukkig is het ergste na een kwartier wel voorbij. De rest van de nacht gaat het wel goed. En de volgende ochtend, op 1 januari, is het altijd heerlijk stil. Dan kunnen de dieren kalm de wei in, dat is het mooiste."