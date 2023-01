Vrouw haalt eerste auto op en rijdt hem meteen in de kreukels

Een Belgische bestuurster is met haar eerste, vers gekochte autootje zaterdagmiddag meteen tegen een paal langs de afrit in de buurt van Kortrijk gereden. Ze had haar auto nog maar net opgehaald en het was al raak: ,,We hebben thuis niet eens gehaald”, vertelt de jonge vrouw.Het ging fout op de afrit Gullegem, richting Kortrijk. In de bocht verloor ze ineens de controle over het stuur. ,,Het was glad en de auto begon te slippen”, vertelt de onfortuinlijke dame. ,,Ik ben rond mijn as gedraaid en uiteindelijk tegen een paal langs de weg terechtgekomen.”Beide inzittenden, de vrouw had nog iemand naast zich zitten, bleven ongedeerd. De auto liep wel schade op en door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren.