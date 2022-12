Bezoek van zwijnen kost voetbalclub duizenden euro's

GROESBEEK - Het bezoek van zwijnen aan een voetbalveld van Germania in Groesbeek komt de club duur te staan. Het herstel van het grasveld kost waarschijnlijk zo'n 5000 euro. De zwijnen zijn zo ruig tekeer gegaan dat de gaten niet zomaar gevuld kunnen worden. "Je schrikt je dood."Van wat twee dagen geleden nog een mooi grasveld was, is niets meer over. Overal liggen hopen modder en de grond is op veel plekken centimeters omhoog geduwd."Dit zijn de droevige restanten van het bezoek van een familie everzwijnen", zegt Kees Heijmans van Sportpark Noord, waar het clubhuis en de voetbalvelden van Germania te vinden zijn. "De zwijnen zijn vanuit het bos onder een hek door gekomen en zijn hier op zoek geweest naar, laten we het zo maar noemen, kerstvoedsel. Ze hebben hier in de nacht van eerste op tweede kerstdag de kerstdis gehad en ze zijn vannacht nog een keer terug geweest om de andere kant van het veld te onderzoeken op voer."Kees loopt door naar het hek tussen het bos en het sportpark om te laten zien waar de zwijnen zijn binnen gekomen. Een smal pad leidt naar de plek waar op twee plaatsen duidelijk te zien is dat het gaas niet meer strak staat."Kijk, hier zijn ze er onder door gekomen", zegt hij terwijl hij laat zien waar de omheining omhoog buigt. "Het gaas is ook helemaal weggedrukt, die beesten hebben natuurlijk een enorme kracht en drukken het gewoon opzij."Kees wijst omhoog naar het dijkje tussen het hek en het sportpark. "Je kan duidelijk zien dat een deel van de zwijnen hier omhoog is gegaan, er loopt een spoor. Een ander, slimmer deel van de zwijnen heeft gewoon het paadje naar het voetbalveld genomen."Bij het hek staat ook Jan Rutten van voetbalclub Germania, die druk in de weer is met reclameborden en draad. "Dit zijn reclameborden voor op het veld, maar die gebruiken we nu maar even om de omheining te repareren, in de hoop dat we zo de zwijnen buiten kunnen houden."Rutten is aangeslagen door de ravage die de wilde dieren hebben aangericht. "Je komt 's ochtends kijken en je schrikt je natuurlijk helemaal dood, want het hele veld ligt omgeploegd zeg maar. Het doet pijn, maar ja, het is niet anders, we zitten hier midden in de natuur".Terug op het voetbalveld met Kees vertelt hij dat het niet gaat lukken om de aarde terug in de gaten de duwen, zoals hij eerst had gehoopt. Daar is de schade te groot voor. "Je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om te zien dat een groot deel van het veld gewoon weggehaald moet worden. Daar moet dan weer grond overheen en er zal opnieuw moeten worden ingezaaid."Heijmans heeft gehoord dat het werk zo'n 5000 euro gaat kosten. "Ik schrik er van, wat een bedrag", besluit hij.