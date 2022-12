Bizarre ontdekking in Home Alone zet 30 jaar na dato plot op zijn kop

Na dertig jaar kerst met Home Alone op tv zou je denken dat elk detail van het verhaal wel bekend is, maar dat blijkt niet zo te zijn. Heel oplettende kijkers ontdekten dat Kevin misschien wel bewust thuis is achtergelaten door zijn ouders.In Home Alone vertrekt een gezin op vakantie, maar komen ze er halverwege hun reis achter dat ze hun zoontje Kevin zijn vergeten. Die blijft alleen thuis waar inbrekers proberen binnen te komen. Met allerlei trucjes is Kevin hen steeds te slim af, waarna alles goedkomt.Maar op Reddit beweren fans nu dat Kevin opzettelijk thuis is achtergelaten. Vader Peter zou het allemaal gepland hebben. “Tijdens een opruimactie in het huis is er namelijk een moment waarop Peter een stapel doorweekte servetten op de bodem van een vuilnisbak gooit. Daarbij zit - als je goed kijkt - ook een American Airlines-ticket met de naam Kevin erop”, schrijven kijkers.Zij denken dat Kevins vader het ticket dus expres heeft weggegooid, zodat het niet op zou vallen dat de jongen ontbrak op het vliegveld. “Laten we deze fictie uit de wereld helpen dat meneer McCallister niet weet wat hij doet. Hij weet precies wat hij doet.” Een ander vult aan: “Wat als Peter Kevin net zo haatte als Frank, alleen kon hij het beter verbergen?”De oplettende fans vinden het allemaal veel te toevallig en denken dat de makers de scène er niet voor niets in hebben gestopt.