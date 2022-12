Premier Jacinda Ardern noemt partijleider een arrogante lul. En de microfoon stond nog open

Een kleine blunder van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Net te vroeg - haar microfoon stond nog aan - noemde ze een partijleider 'een arrogante lul'. De opmerking werd opgepikt én uiteraard uitgezonden door een tv-zender.



De leider van de libertarische ACT Party, David Seymour, vroeg Ardern tijdens een parlementaire vragensessie of ze 'een voorbeeld kon geven van een keer dat ze een fout maakte, haar excuses correct aanbood en het probleem oploste'.



In antwoord op de vraag erkende Ardern dat gecontroleerde isolatie - een belangrijk maar controversieel onderdeel van het Nieuw-Zeelandse coronabeleid - moeilijk was voor de bevolking, maar dat ze er nog steeds achter staat.



Toen Ardern ging zitten zei ze tegen vicepremier Grant Robertson die naast haar zat: "Wat een arrogante lul." Maar de microfoon stond nog open en de opmerking was net hoorbaar, voordat de voorzitter van het huis van afgevaardigden vroeg om de volgende vraag.



Ardern heeft later haar excuses aangeboden aan Seymour. Hij vertelde dat ze hem een appje gestuurd had. "Ze zei: ik bied mijn excuses aan. Het is niet iets wat ik had mogen zeggen. En zo zei ze, zoals mijn moeder altijd zegt: als je niets aardigs hebt te zeggen, zeg dan niets."



Voor Seymour is daarmee de kous af. "Voor mij is het weer goed. Ik heb haar bedankt en een fijne kerst gewenst. Aan het eind van de dag is het niet het einde van de wereld."

