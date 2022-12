Ontvoerde peuter Isra na 18 jaar gevonden in Libië: Ze wil geen contact

Achttien jaar nadat de destijds 3-jarige Isra uit Goor door haar vader werd ontvoerd naar Libië, is de inmiddels 21-jarige vrouw opgespoord. "Ze wil geen contact meer met haar Nederlandse familie", vertelt Elly Sjouw, die haar opspoorde.



De vader van Isra is in Nederland bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Marisse van der Burg, de moeder van Isra. Hij vermoordde zijn ex-vrouw, zo blijkt uit politieonderzoek. "De hele zaak is afschuwelijk. Hoe Marisse om het leven is gebracht, Isra stond daar waarschijnlijk bij", zegt Elly.



Na de moord vluchtte vader Hasèn met het meisje naar zijn geboorteland Libië, waar ze nog steeds wonen. Omdat Nederland geen uitleveringsverdrag heeft kan Hasèn in Libië in vrijheid leven. Wel staat hij op de nationale opsporingslijst van de Nederlandse politie.



Ger en Clary, de opa en oma van Isra, doen al jaren hun best om hun kleindochter op te sporen. Dat is nu gelukt, met dank aan twee Nederlandse detectives en hulp uit Libië, zo blijkt uit een reconstructie van de zoektocht door RTV Oost.



De kans op een weerzien met hun kleindochter is klein. Isra woont bij haar vader, is verloofd met een Libische man en wil geen contact met Nederland.



Dat Isra is opgespoord, is te danken aan Hans Kamperman en Elly Sjouw. Hans werkte als rechercheur bij de politie, maar is inmiddels gepensioneerd. Elly is nog wel werkzaam bij de politie.



De oud-collega's trokken zich het verhaal van Ger en Clary aan, en gingen op persoonlijke titel op zoek naar aanknopingspunten.



Via social media kwamen ze in contact met een Libiër die in Nederland heeft gewoond, en daarom Nederlands sprak. Deze man keek enige tijd rond bij de mogelijke verblijfplaats van Isra, en kwam via haar oom en vader met de jonge vrouw in contact.



Tijdens een ontmoeting, waarbij Isra Arabisch sprak en een nikab droeg, werd duidelijk dat zij niet op contact met haar Nederlandse familie zit te wachten. Of ze die beslissing zelf heeft gemaakt, of onder invloed van haar vader, is onduidelijk.



Voor nu houdt de zoektocht hier op. "We hebben haar gevonden, ze wil geen contact, meer kunnen we niet", zegt Elly Sjouw in een reactie tegen RTL Nieuws. "Toen wij bericht kregen dat ze geen contact wilde, zorgde dat voor een gevoel van ongeloof, frustratie en verdriet."



Ze had de vurige hoop dat Isra in contact zou willen komen met haar opa en oma. "Maar Isra wil het echt niet. Er is al 11 jaar oorlog daar, we wisten niet of ze nog leefde. Maar nu weten we dat ze leeft. We hebben een foto van haar, van afgelopen zomer. Haar oma zei gelijk: 'Ik herken de handen van Marisse'. Er is blijdschap, maar verdriet tegelijk."



Elly hoopt dat Isra ooit van gedachten verandert, bijvoorbeeld door de Facebookpagina waar familieleden informatie over haar verzamelen en berichten achterlaten. "We weten dat ze bekend is met die pagina", zegt Elly. "Als je al die lieve reacties leest, kan het niet anders dan dat de jonge vrouw hier een warm hart van krijgt."

Reacties

Als dat kind geen contact wil, soit. Al is het zuur voor de Nederlandse familie.

S . Ik ben geen kenner van het Libische recht, maar het is zeker dat moord ook daar strafbaar is. Naar Nederlands recht heeft die vader Isra ontvoerd. Naar Lybisch recht kan dat heel anders zijn. Maar de moord op zijn ex-vrouw blijft ook in Libië een ernstig strafbaar feit. Dus dat er geen uitleveringsverdrag is en dat die man niet naar Nederland uitgeleverd wordt, en ook dat hij in Libië niet strafbaar is wegens ontvoering, dat kan ik nog allemaal begrijpen. Maar dat een moordenaar zomaar vrij los kan blijven rondlopen, dat kan nooit goed gepraat worden. Ik ben geen kenner van het Libische recht, maar het is zeker dat moord ook daar strafbaar is.

Nee, die vrouw is natuurlijk van onder tot boven gehersenspoeld met haat naar Europeanen . En misschien in het bijzonder naar haar familie.

