Een kudde voortvluchtige koeien frustreert een klein dorpje in Canada

Een verhaal over moeilijk te vangen jonge melkkoeien trekt de aandacht – en de verbeelding – in de provincie Quebec.

Montreal, Canada – Marie-Andree Cadorette werd wanhopig, nadat de algemeen directeur van het kleine Canadese dorpje Saint-Severe, Quebec – met 320 inwoners – versterking nodig had van de overheid, de politie en dierenwelzijnsinstanties, die allemaal zeiden dat ze niets konden doen om te helpen.



Acht cowboys te paard beantwoordden haar oproep, uitgerust met een drone en een hekwerk. Hun doel? Een groep jonge weggelopen koeien die sinds de zomer op de vlucht is en grote schade aanrichtte en voor tienduizenden dollars schade veroorzaakte in het grotendeels landelijke gebied.



"Ze slaagden erin hen te omsingelen", zei Cadorette in een interview met het veelbekeken zondagavondprogramma van Radio-Canada, Tout le monde en parle. “Maar helaas kwamen de vaarzen langs een maïsveld dat nog niet geoogst was en vluchtten het maïsveld in.



"En toen was er niets meer aan te doen."

Het verhaal van de ongeveer twee dozijn vermiste boerderijdieren heeft de media en publieke aandacht getrokken in de Franstalige provincie Quebec, waarbij het landbouwministerie de situatie "complex en ongekend" noemde.



Het verhaal bereikte vorige week zelfs de Canadese Senaat, toen senator Julie Miville-Dechene haar "geamuseerde bewondering" uitsprak voor de jonge runderen, die volgens haar "hun vrijheid hadden herwonnen".



Voor het kleine dorpje Saint-Severe is het verhaal van de jonge melkkoeien een frustrerende hoofdpijn geweest. Sinds ze naar de media is gegaan, zei Cadorette dat ze meer dan 200 e-mails heeft ontvangen van leden van het publiek, die elk oplossingen voorstellen om een einde te maken aan het drama.



Het meest voorkomende advies? Probeer ze te lokken door op de blokfluit te spelen, zei ze lachend tegen Radio-Canada. Maar ook dat mislukte. (Ja, ze probeerde het - maar vooral om de situatie luchtiger te maken, zei ze.)



De groep van voornamelijk vaarzen – jonge koeien die nog niet hebben gekalfd – is sinds juli vrij rondlopen, melden lokale media. Volgens de burgemeester van Saint-Severe, Jean-Yves St-Arnaud, zouden ze over een hek zijn gesprongen op een melkveebedrijf in de gemeente Saint-Barnabe, ongeveer 5 km van Saint-Severe, nadat ze bang waren geworden tijdens een onweersbui.



“Toen het voor ons zorgelijk werd, was het zodra ze uit het bos kwamen en naar privéwoningen kwamen. Ze kwamen ook in de buurt van jongeren, kinderen, staken de straat over … het werd gevaarlijk”, zei St-Arnaud zondag in Tout le monde en parle.



Hij zei dat de jonge koeien niet veel menselijk contact hebben gehad en bang zijn, wat het moeilijker maakt om ze te vangen. “We hebben het niet over een koe die wild is; we hebben het meer over een koe die geagiteerd is, die angstig is, die niet veel weet over mensen, 'zei St-Arnaud.



De eigenaar van de koeien, Pierre Lapointe, vertelde vorige week aan het lokale nieuwscentrum Le Nouvelliste dat hij een maand wilde om te proberen ze terug te krijgen. Hij zei dat de koeien minder dan een maand bij de kudde van 200 waren voordat ze door de storm op hol sloegen.



"Dit is in 40 jaar nog nooit gebeurd", zei Lapointe.

De koeien hebben sinds hun ontsnapping kunnen overleven door niet-geoogste maïs en andere gewassen te eten en te drinken uit beekjes in het gebied, ongeveer 130 km ten oosten van Montreal, de grootste stad van Quebec.



Maar nu de lokale oogst is voltooid en de temperaturen dalen, is de situatie volgens Cadorette ernstiger geworden. "Ze hadden de hele zomer een onbeperkt buffet", zei ze tijdens het interview met Radio-Canada. “Maar op dit moment zijn de oogsten klaar. Er is niet veel meer te eten … het is echt een noodgeval om ze te herstellen.



Elsa Vasseur, universitair hoofddocent aan de McGill University en onderzoeksvoorzitter in het duurzame leven van melkvee, zei dat de jonge leeftijd van de ontsnapte dieren - vaarzen hoeven nog niet gemolken te worden - betekent dat hun grootste zorg het vinden van voedsel is.



En aangezien de direct beschikbare voedselvoorraden in de winter slinken, zouden pogingen om de kudde te vangen meer succes moeten hebben. "Zodra het eten op is, zullen ze proberen de meest strategische manier te vinden om aan eten te komen", vertelde ze aan Al Jazeera.



Koeien, zei ze, zijn over het algemeen erg nieuwsgierige wezens, en ze leven ook in groepen, wat de gemeenschappelijke ontsnapping niet verwonderlijk maakt. "Zodra er een wegrent, zal het over het algemeen niet alleen zijn", zei ze.



Het gevaar van de voortdurende omzeiling, voegde Vasseur eraan toe, is dat koeien op plaatsen staan waar chauffeurs ze niet verwachten. "Als je bijvoorbeeld aan IJsland of Ierland of Corsica denkt, dwalen dieren en koeien rond, dus mensen zijn zich daarvan bewust", zei ze, terwijl in Quebec mensen die over een landweg reizen "niet verwachten geconfronteerd te worden met - oog in oog komen te staan met een koe, of een varken, of een paard”.



Het plan

Zaterdag zei het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van Quebec dat het een team van experts had ingezet om in samenwerking met andere partners de volgende stappen te plannen.

"Geconfronteerd met een complexe en ongekende situatie, begeleidt het ministerie eerst de eigenaar die heeft gezegd dat hij zijn kudde wil herstellen", zei het ministerie in een verklaring, eraan toevoegend dat het rekening moest houden met het welzijn van de koeien en de veiligheid van bewoners, onder andere.



De lokale afdeling van de Union of Agricultural Producers (UPA, volgens het Franstalige acroniem) zei maandag dat het "spelplan" is om strategisch geplaatste voerbakken te gebruiken om de koeien van voedsel te voorzien en ze vervolgens te vangen "wanneer de tijd rijp is". komt".



"We hebben in deze situatie vooral twee zorgen: zorgen dat de dieren in goede gezondheid verkeren (en blijven tijdens de operatie) en dat de dieren niet op de openbare weg terechtkomen", aldus de vakbond. “Tot die tijd is de orde van de dag: geduld. Het zal even duren, maar we houden u op de hoogte wanneer de operatie succesvol is afgerond.”



Ook de burgemeester van Saint-Severe drong er onlangs bij de bewoners op aan om deze inspanningen niet in de weg te staan.



Dus hoewel het verhaal tot de verbeelding spreekt, kan het voor de inwoners van Saint-Severe niet snel genoeg eindigen. "Het zou geweldig zijn," zei Cadorette aan het einde van haar interview met Radio-Canada, "als het ergens anders zou plaatsvinden."



04-12-2022 18:45:13 submarine

Kijk maar hoe handig Gewoon een paar cowboys met een lasso inhuren, dan zijn die koeien binnen een uur allemaal gevangen.Kijk maar hoe handig deze is.

04-12-2022 20:28:00 allone

Het is december; zijn dit nog geen diepvrieskoeien?

05-12-2022 00:26:47 HoLaHu

@allone : Het zijn nog jonge beesten, ze hebben nog niet gekalfd. Dat wil zeggen dat ze rond een jaar oud zijn. Die passen zich nog wel aan. Ze zullen waarschijnlijk een wintervacht krijgen. Persoonlijk wens ik ze alle succes!

05-12-2022 01:59:45 merlinswit

Ik voel me oud... Quote:

het veelbekeken zondagavondprogramma van Radio-Canada het kijken naar Radio programma's. Vroeger luisterde je er naar want de radio liet geen beelden zien. Ik luister nog steeds,maar radio kijken? @submarine : in de tekst staat dat ze jouw idee al geprobeert hebben.Ik voel me oud...het kijken naar Radio programma's. Vroeger luisterde je er naar want de radio liet geen beelden zien. Ik luister nog steeds,maar radio kijken?

