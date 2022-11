DIT cadeau voor singles gaat viraal: "Hij biedt je emotionele steun tijdens de winterdagen"

Het is een publiek geheim dat het voor singles niet meteen de makkelijkste periode aanbreekt. De winterdagen betekent vaak ook heerlijk knus genieten met je geliefde. Het wordt een pak kouder en dan ben je sowieso vaker geneigd om je tegen je partner aan te schurken.Maar wat als je nog het leven leidt van een (happy) single? Wel, een bedrijf komt met een opvallend product op de proppen: de ‘Loving Bear Puffy’. Noem het gerust een knuffelbeer voor volwassenen. Met een volwassen prijskaartje trouwens, want het hebbeding gaat voor niet minder dan 160 euro over de toonbank. Het bedrijf omschrijft ‘Puffy’ als een “heel persoonlijk product uitgevonden door een vrouw die bang is om alleen te zijn”.De pluche beer, zo’n 170cm groot, weegt slechts zo’n 3 kilogram en zou “de nood aan een fysieke aanwezigheid van een persoon moeten vervangen”, zo zegt de Bulgaarse fabrikant. “Vooral de lange eenzame nachten.” De bedenkster is overtuigd van het potentieel: “Wij vrouwen worden vaak alleen gelaten om verschillende redenen. Of het nu gaat om keuzes, pech of het lot, we blijven wel hunkeren naar een fysiek iemand of een knuffel, vooral als we ’s avonds alleen in slaap vallen of in de zetel liggen voor de tv. En dat is waarom ik Puffy heb bedacht, met al zijn menselijke vormen.”