Qatar heeft een afspraak gemaakt met zeker vijftig Oranjefans over hun aanwezigheid bij het WK in november. Het verblijf van de fans wordt volledig betaald en verzorgd door de Qatarese staat, in ruil voor "positieve aandacht" op sociale media. In een contract, dat in handen is van de NOS, staat dat er tijdens de openingswedstrijd zal worden ingezoomd op de groep meegereisde fans.



De Nederlanders hebben beloofd positieve aandacht voor het omstreden toernooi te genereren op sociale media. Ook wordt van ze verwacht dat "beledigende" berichten, bijvoorbeeld over de slavenarbeid en de 6500 gestorven arbeidsmigranten tijdens de voorbereiding van het WK, worden bestreden.



Een fan die het contract ondertekende zegt dat het vooral een financiële overweging was. "De accommodaties zijn gewoon veel te duur, dat kunnen wij als gewone fans niet betalen", aldus de fan. De omstreden sfeer rond het land zegt de fan niet zoveel. "Als je zo gaat denken, kan je nergens meer naartoe."



Voor de actie heeft het WK-comité eerst twee Nederlandse 'Fan Leaders' uitgezocht. Dat werden Ewout Kerver en Leon van der Wilk. Zij zeggen geen bezwaren te hebben bij de deal met de organisatie. "Ik vind zelf dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. Daarom gaan wij er gewoon naartoe als fans."

"Ik vind zelf dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. Daarom gaan wij er gewoon naartoe als fans.

Oogkleppen op en gaan. Gelukkig voor hun zijn er net een heleboel arbeiders uit hun huis geschopt zodat ze ook een plek hebben om te slapen.

En die arbeiders?

De omstreden sfeer rond het land zegt de fan niet zoveel.



Neee,voetbal is belangrijker dan wat ook voor veel mensen..... zucht.

