Je hebt groot, je hebt groter en je hebt het nieuwe grootste cruiseschip ter wereld: Icon of the Seas. Tickets voor de eerste Caribische afvaart van het gigantische bakbeest - met zeven zwembaden aan boord - vlogen deze week als warme broodjes over de toonbank. Maar wie kopen dan zo'n ticket? En valt er iets te zeggen over hoe dit schip scoort op de vervuilingsladder?



Een avontuur voor de hele familie, dat belooft cruisemaatschappij Royal Caribbean aan de toerist die aan boord stapt van de Icon of the Seas, die nog gebouwd wordt. Begin 2024 kan dat 'avontuur' voor het eerst beleefd worden. Boeken kon vanaf deze week. En de eerste reis is stijf uitverkocht.



Eerst maar eens de (duizelingwekkende) cijfers:



Icon of Seas is 365 meter lang, de lengte van zo'n 3,5 voetbalvelden.

Het schip heeft 2805 hutten en 20 dekken

Er is plek aan boord voor maximaal 7600 passagiers en 2350 bemanningsleden. Maximaal zijn er dus zo'n 10.000 mensen aan boord

En er is, voor wie ervan houdt, genoeg te doen aan boord. Zeven zwembaden, een waterpark, theater, restaurants en zelfs een indoor waterval. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het is er.



Toerismedeskundige Goof Lukken van Breda University of Applied Sciences vertelt: "Er is een in de toeristische sector een trend van groot, groter, grootst. Bij resorts, met name in Azië, zie je dat ook. Die hebben waterparken, theaters en attractieparken op het terrein. Dit schip is de varende versie van zo'n park."



Lukken omschrijft: "Je checkt in, pakt in je hut je koffer uit. En vanaf dat moment reist een compleet vakantiepark met je mee langs allerlei verschillende plekken waar je van boord kan om ze te bezichtigen."



Icon of the Seas zal vooral voor Amerikaanse gezinnen met een goedgevulde portemonnee aantrekkelijk zijn. Verdwaalde Nederlanders zullen vast ooit aan boord stappen: "Maar die gaan hier niet massaal voor naar Amerika vliegen, om in Florida op te stappen. Sowieso is in Amerika meer een cruisecultuur."



Boek je vandaag een cruise van 7 nachten, opstapplek Miami, langs onder meer Mexico en de Bahama's, dan ben je rond de 1000 dollar per persoon kwijt, dat is ook ongeveer 1000 euro. En dat keer het aantal gezinsleden dus.



Daar krijg je vooral heel veel prikkels en drukte voor terug. "Het is heel massaal. Dat moet ook wel, om het nog enigszins betaalbaar te houden. Mensen die hier van houden, zoeken veel manieren van ontspanning en vermaak. Je kunt er elke avond een theatershow bezoeken, naar een bar, je kunt er eten van sjiek tot simpel. Het zijn mensen die ook zouden kiezen voor een all-inclusive resort of drukke CenterParks-achtige parken."



Icon of the Seas vaart niet op stookolie maar op LPG, een primeur voor zo'n groot cruiseschip. Bart Verheggen, klimaatspecialist van RTL: "Dat vloeibare aardgas is in principe schoner dan stookolie. Maar er moet wel een enorme massa door het water worden voortbewogen. Per persoon per kilometer, kost het heel veel energie. Het is een inefficiënte manier van vervoer."



Ook is er discussie over hoe schoon LPG nou echt is, als brandstof voor schepen. Zo wordt beweerd dat vaak methaanslib zou weglekken, een deel van de onverbrande brandstof. Methaan is een zwaar broeikasgas. Hoe dat zit bij dit cruiseschip, is onduidelijk. Hoe vervuilend een vakantie met de Icon straks gaat zijn, valt dus lastig te zeggen.



Los daarvan, zet Verheggen nog wel: "Er bestaat een tekort aan gas, ook aan LPG. Gas wordt een schaars goed. Je kunt je afvragen of het dan naar zo'n enorm luxepaard moet gaan, terwijl er ook huizen mee verwarmd kunnen worden."



Volgens Goof Lukken ziet ook de cruisesector wel degelijk in dat er iets moet gebeuren op duurzaamheidsvlak. "Dat dit schip op LPG vaart en niet op stookolie, is denk ik toch wel een stap vooruit. Ook wordt er nagedacht over cruiseschepen met bijvoorbeeld veel zeilen."



Niet alleen brandstof en uitstoot is een thema, ook overtoerisme "Op Venetië bijvoorbeeld zie je dat heel extreem. Daar legt dan een schip aan met duizenden mensen aan boord, die allemaal tegelijk aan land gaan. Dat levert een enorme druk op zo'n gebied op. Er wordt steeds meer nagedacht over vragen als: welke schepen kunnen wanneer waar naartoe."



Volgens Lukken worden er stappen gezet op gebied van duurzaamheid, ook in de cruisewereld die altijd als een erg vervuilende is beschouwd: "Maar een impact op milieu en omgeving is er uiteraard nog steeds. Hoe groot die is, moet nog blijken. In dat opzicht is deze Icon of Seas ook een soort experiment. Want hoeveel gas heb je straks nodig op volle zee bij windkracht 10? En hoeveel uur per week branden de lampen in de gemiddelde hut? Dat zal allemaal nog moeten blijken."

255 ton lijkt mij aan de lichte kant, het lijkt mij eerder 255.000 ton. Maar laat dat ding in de haven omkukelen, het is de meest idiote manier van massatoerisme met z'n allen zichzelf volvretend over de oceaan laten vervoeren van havenplaats naar havenplaats... of ben ik nu iets te pessimistisch?

Echt, persoonlijk zou ik er nog niet dood gevonden willen worden.

Echt, persoonlijk zou ik er nog niet dood gevonden willen worden.

Wat mij geweldig lijkt... meevaren op een vrachtschip, overal bij zijn waarover @Emmo geschreven heeft, dát lijkt me prachtig!

