Stationskat Lola neemt de trein van Winschoten naar Duitsland en heeft het in Weener prima naar haar zin

Poes Lola scharrelde vaak rond bij het station in Winschoten, niet ver van haar ‘huisje’. Vorige week stapte ze op de trein richting Weener, waar ze werd opgevangen door de beheerders van Dierenasiel Rheiderland. Chrissie Doornbosch van de Facebookpagina ‘Zoek huisdier, zoek eigenaar’ laat weten dat het dier het daar prima naar haar zin heeft.Volgens Doornbosch woont Lola vlakbij het station, maar kwam ze weinig thuis, omdat ze het prima naar de zin had op het Winschoter station. Ook kreeg ze daar voldoende voedsel. Het stationsgebied was bovendien haar territorium.„ Lola is zeer aanhalig naar de reizigers en sprong vaak op schoot. Af en toe sprong ze ook in de trein en reisde mee. Zo ook vorige week”, schrijft Doornbosch weten. Het gechipte dier stapte uit in Weener, waar ze werd opgevangen.Doornbosch zegt dat er overleg is geweest met de huidige eigenaren, die hebben laten weten afstand te doen van de poes. Lola verblijft nu bij haar vinder. De chipgegevens van het dier worden binnenkort omgezet.