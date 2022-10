Trein ramt bus in tweeën

Op de spoorwegovergang aan de Marconilaan in Bergen op Zoom heeft maandagmorgen een ongeval plaatsgevonden tussen een bus en een trein. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.De bus vervoerde op het moment van de aanrijding geen passagiers en is door de aanrijding in tweeën gebroken. De chauffeur van de bus is door ambulancepersoneel nagekeken, meer bleef ongedeerd. Ook in de trein raakte niemand gewond.ProRail laat weten dat er enige tijd geen treinen rijden op het traject Roosendaal en Vlissingen.Op een foto op sociale media is te zien dat de chauffeur van de bus de machinist nog probeert te waarschuwen. De bus stond door onbekende reden stil op de overweg.