Recordbedrag voor 150 jaar oude spijkerbroek, gedragen door mijnwerker

Een spijkerbroek van bijna 150 jaar oud is op een veiling in de Amerikaanse staat Colorado geveild voor een recordbedrag van bijna 78.000 euro (76.000 dollar). Nooit eerder werd er zoveel geld betaald voor een spijkerbroek.De spijkerbroek van Levi's stamt uit de jaren 80 van de negentiende eeuw, 1880 of later dus. Enkele jaren geleden werd de broek door een zelfverklaarde 'spijkerstofarcheoloog' gevonden in een verlaten mijnschacht in het westen van Amerika. Het zou gaan om één van de oudste nog bestaande spijkerbroeken ter wereld.Spijkerbroeken waren populair onder mijnwerkers: zij droegen jeans als werkkleding omdat spijkerstof goed bestand is tegen zware arbeid. Dat blijkt ook wel, voor zijn hoge leeftijd verkeert de broek nog in verrassend goede staat. Al is er duidelijk hard in gewerkt, getuige de scheuren in de stof, het vergeelde zitvlak en alle druppels kaarsvet over de hele broek.Op het eerste oog verschilt de broek niet veel van de moderne jeans, maar wie beter kijkt ziet dat deze broek maar één in plaats van twee kontzakken heeft en knopen voor bretels op de plek waar normaal gesproken de riemlussen zitten.Twee verzamelaars hebben de broek gezamenlijk gekocht. Eén van hen zegt tegen CNN dat 'dergelijke jeans extreem zeldzaam zijn. Vooral in deze fantastische staat en maat'. "Vijf jaar geleden hoorde ik voor het eerst van het bestaan van deze broek. De ontdekker had ten minste vijftig verlaten mijnen afgespeurd en was nooit eerder een broek van dergelijke kwaliteit tegengekomen."De verzamelaar zegt maar één vergelijkbare broek te kennen, maar die hangt in een museum. Hij zegt de broek te willen doorverkopen aan een vermogende jeansliefhebber die geïnteresseerd is om hem te dragen, maar liever nog aan een museum. Bij voorkeur 'The Met' in New York, het grootste kunstmuseum van de Verenigde Staten.