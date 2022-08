Extreme droogte legt voetsporen enorme dino's bloot in rivier Texas

Het is ook in Noord-Amerika op sommige plekken bijzonder heet, en dat heeft tot gevolg dat veel rivieren droogvallen. Een van de weinige voordelen hiervan is dat er soms opvallende vondsten worden gedaan.Zoals in Texas, waar in het Dallas Dinosaur Valley State Park, ten zuidwesten van de miljoenenstad Dallas, door het opdrogen van de rivier de Paluxy veel voetsporen van dinosaurussen zichtbaar worden."Vanwege de extreme droogte valt de rivier op de meeste plekken compleet droog, en daardoor kun je hier in het park veel meer sporen zien dan normaal", zegt een woordvoerder van het park tegen CBS News.In Chili is een nieuwe dinosaurussoort onthuld door wetenschappers. De dino had een staart met zeven bladen die hij waarschijnlijk gebruikte als snijwapen. Iets wat nog nooit eerder is gezien bij een dier."Onder normale omstandigheden blijven die onder water verborgen en lopen ze vol sedimenten, zodat ze onzichtbaar zijn." De sporen dateren van 113 miljoen jaar geleden en de meerderheid ervan behoort toe aan twee dino's: een vleesetende soort, de acrocanthosaurus en een planteneter, de sauroposeidon.Die laatste was een joekel van een beest: zo'n 20 meter groot, met een gewicht van 44 ton. De acrocanthosaurus was zo'n 5 meter groot, en woog 7 ton.De sporen zijn nog wel even zichtbaar, maar er is regen op komst in de regio. Dat betekent dat de rivier weer vol zal lopen en de sporen weer onder water en onder sedimenten zoals zand, klei en grind zullen verdwijnen. En dat is een goede ontwikkeling, want juist die sedimenten zorgen ervoor dat de sporen niet al te onderhevig zijn aan erosie.