Cypriotisch paspoort te koop voor 2,5 miljoen

Cyprus, dat lid is van de Europese Unie, heeft illegaal duizenden paspoorten aan niet-Europeanen verkocht, ook aan Russen. De aanvragers moesten minstens 2,5 miljoen euro meebrengen, blijkt uit een onderzoek. Met het Europese paspoort konden ze vervolgens vrij reizen door de unie.



Volgens de officiƫle instantie die toezicht houdt op de overheid, ging het van 2007 tot 2020 om 3517 aanvragers en 3810 naaste familieleden. Een zeer groot deel verwierf het staatsburgerschap illegaal, bijvoorbeeld door het omkopen van hoge regeringsfunctionarissen. De voorzitter van het parlement is al afgetreden omdat hij persoonlijk verzoeken 'regelde'.



De Europese Unie leverde al felle kritiek op de praktijk met de zogenoemde Gouden Passen, die bijvoorbeeld ook door Malta is toegepast. Onder meer Russische oligarchen (elite) profiteerden ervan. Hun papieren zouden inmiddels zijn ingetrokken.



Volgens de Cypriotische president Nikos Anastasiades leverden de documenten 9,7 miljard euro op, geld dat onder meer dringend nodig was door de ernstige financiƫle crisis van het land in 2013.

Reacties

