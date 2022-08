Bijna alle Turken geloven in de Hel. In Nederland denken we daar heel anders over

Onderzoekers van de World Values Survey hebben overal in Europa gevraagd of mensen geloven in het bestaan van de Hel. Volgens de representatieve steekproef gelooft 12,9 procent van de Nederlanders dat er een Hel bestaat.Daarmee behoort ons land tot de groep landen die het minst gelovig is, samen met de Scandinavische landen, Duitsland, Estland, Tsjechië en Zwitserland. België en Luxemburg zijn helaas niet meegenomen in het onderzoek. Denemarken spant de kroon met slechts 9,4 procent geloof in het kwalijke hiernamaals.Aan de andere kant van het spectrum liggen Turkije en Bosnië en Herzegovina. Daar geloven respectievelijk 90,6 procent en 72,1 procent in Satan en zijn vurige wereld. Ook in Polen (53,4%), Roemenië (55,5%) en Montenegro (52,0%) is meer dan de helft van de bevolking overtuigd van het bestaan van de Hel.Opvallend is ook dat Grieken (44,3%), Italianen (38,0%) en Kroaten (40,1%) een ware Hel in hun achterhoofd hebben. Demograaf en socioloog Ruben van Gaalen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deelt op Twitter een kleurige kaart van Europa, waarop de duivelse percentages per land te zien zijn.