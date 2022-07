Groep Indiase boeren licht Russische gokkers op met nep-crickettoernooi

Dat cricket voor veel mensen een volstrekt onbegrijpelijke sport is, kan ook lucratief zijn. Dat dachten enkele boeren in India die een een nep-crickettoernooi organiseerden om geld af te troggelen van Russische gokkers. Met (kortstondig) succes.



Het neptoernooi in India was opgezet door een man genaamd Shoeb Davda, die acht maanden in een kroeg in Rusland had gewerkt waar veel op sportwedstrijden wordt gewed. Een man met wie hij samenwerkte, zorgde ervoor dat de Russen een spoedcursus cricket kregen om te begrijpen waarop kan worden gewed.



Eenmaal terug in India huurde Davda een boerderij in een dorp in de deelstaat Gujarat. Een veld werd goed verlicht en plaatselijke boeren werden gerekruteerd om zich voor te doen als professionele cricketspelers, gekleed in de officiële clubleuren van bekende teams uit de hoogste cricketcompetitie in India.



Via een livestream werden de wedstrijden uitgezonden. Daarnaast was er live-commentaar, ingesproken door een man die een goede imitatie in huis had van een in India bekende cricketcommentator. Ook was er een geluidsband met uitzinnig publiek. Alles werd vastgelegd door vijf HD-camera's.



Op een Telegramkanaal werd aandacht besteed aan de wedstrijden en kon geld worden ingezet. Davda instrueerde vervolgens de scheidsrechter op het veld over de live-weddenschappen uit Rusland.



Hierop kregen de cricketspelers instructies om zó te spelen dat de Russische gokkers niks verdienden en hun geld kwijtraakten. De spelers die in het complot zaten kregen ongeveer vijf euro per wedstrijd.



Dat ging goed tot de 'kwartfinales' van het toernooi. Toen kreeg de politie in India er lucht van en werden vier van de oplichters opgepakt. Inmiddels was er al een kleine 4000 euro uit Rusland geïncasseerd, meldt de The Times of India.



Het is niet bekend wat voor straffen de oplichters kunnen krijgen of wat er met het ingelegde geld is gebeurd. De Russische gokkers zijn in ieder geval gewaarschuwd. Zo kunnen ze een volgende keer beter eerst kijken tot wanneer de cricketcompetitie loopt. Het seizoen was namelijk al drie weken voor het neptoernooi begon afgelopen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: