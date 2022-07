Texel is het beu: vrijdag roept het eiland de onafhankelijkheid uit

Uit onvrede om het landelijke stikstof- en visserijbeleid en om hun boosheid kracht bij te zetten, gaan Texelaars een (ludiek) stapje verder: ze willen 'onafhankelijkheid'. Vrijdag wordt zodoende de 'Vrije Republiek Tessel' uitgeroepen. Er is al een kabinet gevormd, inclusief minister-president. Hoewel de actie niet serieus is, is de boodschap dat wel.Het uitroepen van de 'onafhankelijkheid' blijft niet bij woorden: vrijdag worden onder andere paspoorten onthuld 'en andere materialen die bij de onafhankelijkheid passen'.Daarnaast is er gelijk al een Tessels 'kabinet' gevormd. Deze wordt vrijdag gepresenteerd. Hierin zitten mensen uit verschillende sectoren van de Texelse samenleving, namelijk een vertegenwoordiger van het Texels Ondernemers Platform, de directeur van een groot vakantiepark, de voorzitter van de visserijorganisatie, een directeur van AB-transport, dierenartsen en de voorzitter van de LTO Noord afdeling Texel.Opvallende 'functies' in het kabinet zijn 'minister van Tesselse zaken en minister van Buiten Tesselse zaken'. Ook bijzonder is de 'minister van Schaap', die (boer) Jens Barhorst vervult. Wie de minister-president is, wordt pas vrijdag bekend. Meer dan dat het een 'bekende Nederlander' is, willen de Texelaars nu nog niet delen. "Het zal een grote verrassing zijn."Het is een ludieke actie, maar met een serieuze ondertoon, zo benadrukken ze. "Het landelijke stikstof- en visserijbeleid dreigt Texel geheel maatschappelijk te ontwrichten. De landbouw, economie en leefbaarheid op Texel worden volledig verwoest. Met deze publieksvriendelijke actie, die door boeren, vissers en burgers gezamenlijk wordt gevoerd, willen wij hiervoor de aandacht vragen", aldus Arnold Langeveld, voorzitter van de LTO Noord afdeling Texel.