Vliegtuigje met huwelijksaanzoek cirkelt boven Zuidhorn na route boven Drenthe en Groningen.

De verliefde JL heeft kosten nog moeite gespaard voor een huwelijksaanzoek. Oplettende inwoners van Drenthe en Groningen zal dat zaterdagmiddag niet zijn ontgaan.Een vliegtuigje met spandoek, waarop het aanzoek stond afgebeeld, werd ook gezien door een fotograaf van Persbureau Meter. Hij zocht via een vluchtradar naar gegevens en concludeerde dat het toestel was opgestegen in Hoogeveen en verschillende rondjes vloog boven Zuidhorn. Voor iedereen die het toestel heeft gezien, is nu de vraag: heeft Diana ‘ja’ gezegd?