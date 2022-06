Geen «cloud gaming», maar «jeu video en nuage»: Franse taalwaakhond wil af van Engelse termen in gaming

De Franse taalwaakhond wil komaf maken met het gebruik van Engelse termen in computerspelletjes. Volgens het Franse ministerie van Cultuur zorgen de zogenaamde anglicismen voor een «verloedering» van de Franse taal.



Zo moet de veelgebruikte term «e-sports» vervangen worden door «jeu video de competition» en «streamer» wordt «joueur animateur en direct». «Cloud gaming» wordt dan weer vervangen door «jeu video en nuage» en «pro gamer» door «joueur professionel», blijkt uit een lijst met nieuwe termen die recent is gepubliceerd.



Voor elke uitdrukking in het Engels proberen de deskundigen na te gaan er of al een Franse term in omloop is. De nieuw gepubliceerde termen zijn alleszins verplicht te gebruiken door overheidspersoneel, klinkt het bij het ministerie van Cultuur.



Eerder wilde de Franse taalwaakhond ook al af van het Engelse «wifi», maar de Franstalige tegenhanger «l’access sans fil à internet», kwam nooit van de grond. Ook de nieuwe regels worden bij het Franse publiek niet al te enthousiast onthaald.

