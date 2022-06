Nieuwe studie: langer leven door paar kopjes koffie drinken per dag

Mensen die een paar kopjes koffie per dag drinken, lijken minder snel dood te gaan. Dat is de conclusie van een nieuwe studie waar The New York Times over schrijft. Maar, zo wordt direct gewaarschuwd, te veel kan averechts werken.



Uit de studie zou blijken dat degenen uit de onderzoeksgroep die 1,5 tot 3,5 kopjes per dag dronken tot 30 procent minder risico liepen om tijdens de onderzoeksperiode te overlijden, dan degenen die geen koffie dronken.



In de koffie mag zelfs wat suiker zitten, blijkt uit het onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad The Annals of Internal Medicine. Dan is de kans op overlijden 16 tot 21 procent lager dan bij niet-koffiedrinkers.



170.000 mensen onderzocht

Voor het onderzoek zijn de gezondheidsgegevens van 170.000 mensen in Groot-Brittannië van 37 tot 73 jaar zeven jaar lang in de gaten gehouden. Daarbij werd hun ook gevraagd naar voedingspatronen en dus ook de consumptie van koffie.



Of je cafeïnevrije koffie of koffie met cafeïne drinkt, maakt overigens voor het sterfterisico niet uit.



"Het is enorm. Er zijn maar weinig dingen die het risico op overlijden met 30 procent verminderen", zegt Christina Wee, universitair hoofddocent geneeskunde aan de Harvard Medical School in The New York Times. Ze maakt wel wat kanttekeningen. Zo kunnen er ook andere factoren zijn die van invloed zijn op het risico van overlijden, zoals regelmatig bewegen en eetpatronen. Mogelijk maken koffiedrinkers over het algemeen gezondere keuzes. Zo kiezen ze misschien vaker voor een kop koffie of glas water dan voor een ongezonde frisdrank, sap of energiedrank.



"Het lagere risico op sterven gaat natuurlijk niet op bij het drinken van een latte, een frappuccino of al het andere dat je kunt krijgen bij koffieketens", zegt Eric Goldberg, een klinisch universitair hoofddocent geneeskunde aan de N.Y.U. Grossman School of Medicine. Deze dranken bevatten meestal veel calorieën en vet, waardoor de positieve effecten van koffie teniet worden gedaan.

Het nieuwe onderzoek past in een reeks van onderzoeken die een positief verband van koffie met gezondheid aantonen. Eerdere onderzoeken lieten zien dat de consumptie van koffie het risico om parkinson, hartaandoeningen, diabetes type 2, lever- en prostaatkanker en andere gezondheidsproblemen te krijgen, vermindert.



Wetenschappers weten niet precies wat koffie zo heilzaam maakt, zegt Goldberg. Maar het lijkt te maken te hebben met de aanwezigheid van grote hoeveelheden antioxidanten in koffiebonen. Deze zorgen ervoor dat cellen minder snel afbreken.



Ondanks de positieve geluiden over koffie gaat onderzoeker Wee mensen die geen koffie drinken zeker niet adviseren dat snel wel te gaan doen. Daarvoor zijn echt meer gegevens nodig, zegt ze. En daarbij waarschuwt ze ook dat het effect verdwijnt als je meer dan 4,5 koppen koffie per dag drinkt. Uit eerder onderzoek blijkt dat meer dan zeven koppen koffie per dag zelfs schadelijk kan zijn.



"Met mate is prima", concludeert Goldberg in The New York Times.

Reacties

04-06-2022 14:20:20 Buick

Erelid









Geen idee of dat met elkaar te maken heeft.

Maar ik leef nog steeds. Even mezelf knijpen ....ja Ik drink meer dan 10 koppen koffie per dag en ik ben bijna nooit ziek.Geen idee of dat met elkaar te maken heeft.Maar ik leef nog steeds. Even mezelf knijpen ....ja

04-06-2022 14:58:01 Mikeph

Senior lid









of bedoelen ze met minder snel dood te gaan dat je lijdensweg gewoon langer duurt Jeej ik ga vroeg dood vanwege mijn allergie voor koffieof bedoelen ze met minder snel dood te gaan dat je lijdensweg gewoon langer duurt

