Puppy verscheurt 1500 euro aan bankbiljetten van baasje uit België

Sommige speelse honden verscheuren bijna alles wat op hun pad komt. Sally, een golden retriever van 8 maanden oud, is daar geen uitzondering op. Voor de Belgische Grégory bedroeg de buit van zijn puppy een enveloppe met 1500 euro die hij op het aanrecht had laten liggen. De Nationale Bank van België schoot de onfortuinlijke Belg te hulp.Grégory had de evenloppe met het geld aan de kant gelegd voor de aanbetaling van een auto. Terwijl hij een paar uur in zijn garage aan het werk was, zette Sally haar tanden in het geld. ,,Toen ik terugkwam, ontdekte ik de versnipperde enveloppe en de biljetten op de grond.”Of hij kwaad was op zijn trouwe viervoeter? ,,Helemaal niet”, vertelt hij tegen RTL Info. ,,Ik nam het mezelf vooral kwalijk dat ik voorzichtiger had moeten zijn.”Aanvankelijk probeerde de Belg de papiersnippers zelf nog te lijmen. Letterlijk, met een rol plakband, maar dat bleek onbegonnen werk. ,,Het was een echte puzzel. Ik was er een hele avond zoet mee. Sommige biljetten kon ik min of meer redden, maar anderen raakten nog verder beschadigd. Ik ging ervan uit dat ik het geld niet meer zou kunnen gebruiken.”Grégory klopte aan bij zijn bank voor advies. Die stuurde de man door naar de Nationale Bank van België. Kleine tegenvaller: de Nationale Bank heeft maar één loket en dat ligt in Brussel. ,,Ik woon in Luik”, vervolgt de Waal. ,,Mijn bank kon de procedure op zich nemen, maar dan zou het enkele weken duren.” De man besloot een vrije dag op te nemen en zelf naar de hoofdstad te reizen.Bij de Nationale Bank werd aan alle voorwaarden voldaan om het geld te wisselen. ,,De beschadiging van de biljetten moet ten eerste onvrijwillig zijn”, legt woordvoerder Geert Sciot uit. ,,Ten tweede moet nog meer dan de helft van het biljet bestaan. Deze voorwaarde is heel belangrijk omdat het briefje anders twee keer kan worden omgewisseld.”Doordat Grégory de biljetten zelf had proberen te herstellen, was er nog een grondige controle van het geld nodig. ,,Die duurde tien werkdagen”, legt het baasje van Sally uit. Over deze procedure zegt de Nationale Bank: ,,Het wisselen van geld is een techniek om geld wit te wassen. Daarom moeten we extra voorzichtig zijn en de wetgeving respecteren.”Tien dagen na zijn eerste trip, kon Grégory zijn geld ophalen in Brussel. Eind goed, al goed, want de Belg kon het bedrag tot op de cent terugkrijgen. Al vond hij het naar eigen zeggen wel vervelend dat een storting niet mogelijk was en hij twee keer op en neer naar Brussel moest.De Nationale Bank laat ten slotte nog weten dat ze sleutelt aan de kwaliteit van bankbiljetten om dit soort tegenslagen in de toekomst beter te voorkomen. ,,We proberen onze biljetten sterker en duurzamer te maken”, klinkt het. ,,Vaak denken mensen dat bankbiljetten van papier zijn, maar in werkelijkheid zijn ze van katoen.”