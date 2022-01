Arts berispt die röntgenfoto veilde van Bataclan-slachtoffer

Een Franse arts is op de vingers getikt omdat hij een röntgenfoto van een terreurslachtoffer zonder haar toestemming wilde veilen. Op een veilingsite vroeg hij zo'n 2500 euro voor de digitale foto van een kogel in een onderarm. De arts verkocht de afbeelding als NFT, een digitaal eigendomsbewijs.



De orthopeed schreef dat hij op de avond van de aanslag in concertzaal Bataclan dienst had en vijf slachtoffers behandelde. "Deze jonge patiënt, die haar vriend verloor in de aanval, had een open breuk in de linkeronderarm met een kalasjnikovkogel in het weefsel."



Toen Franse media verhaal gingen halen, verdedigde de arts zich met de opmerking dat hij de foto op "educatieve gronden" aanbod. Desalniettemin haalde hij het kavel snel offline.



De patiënt bleek niet geïnformeerd te zijn over de veiling. Volgens haar advocaat hoorde ze pas gisteren erover van de arts, maar heeft die geen excuses aangeboden voor het openbaren van medische informatie.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: