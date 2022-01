Turkmenistan wil "poort naar de hel" doven

Het ziet ernaar uit dat toeristen binnenkort niet meer naar 'de poort naar de hel' kunnen kijken, oftewel een vuurkrater in de Turkmeense Karakoemwoestijn. President Goerbangoely Berdimoechamedov heeft de minister van olie- en gaswinning opgedragen om te onderzoeken of de krater, die 70 meter breed en 20 meter diep is, gedoofd kan worden. Dat maakte hij via de Turkmeense staatsmedia bekend.Het verhaal gaat dat de vuurkrater ontstond in de jaren 70. Toen zou de Sovjet-Unie boringen hebben uitgevoerd in het gebied, op zoek naar gas. Een deel van de bodem stortte in. Om te voorkomen dat er giftige gassen uit het zinkgat vrij kwamen, zou het gat in brand zijn gestoken. Het vuur is al zeker decennia niet uitgedoofd.De vuurkrater, die de president omdoopte tot 'de glans van Karakoem' maar die ook bekend staat als de Darvaza-krater, werd al gauw een populaire attractie voor toeristen. Die moeten vanaf hoofdstad Asjchabad ruim 260 kilometer door de woestijn rijden om de vuurkrater te bekijken.Maar als het aan president Berdimoechamedov ligt, wordt het vuur dus gedoofd. Hij voert aan dat de vlam milieuvervuilend is, en dat het zonde is om het gas dat vrijkomt te verspillen.De president heeft de lokale autoriteiten opgedragen om te onderzoeken hoe het vuur gedoofd kan worden. Het is nog de vraag of dat ook echt gaat gebeuren. In 2010 maakte Berdimoechamedov ook al bekend dat hij het vuur wil laten doven, omdat de krater de industriƫle ontwikkeling van het gebied in de weg zou zitten. Maar het gat staat twaalf jaar later nog steeds in brand.Turkmenistan is een voormalige Sovjetstaat met een repressief regime onder leiding van Berdimoechamedov . Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch waarschuwen dat de mensenrechten van Turkmenen stelselmatig worden geschonden.Het land beschikt over enorme olie- en gasvoorraden. China en Rusland zijn de belangrijkste exportmarkten voor de fossiele brandstof.